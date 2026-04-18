Vláda nechce Vystrčilovi poskytnout letoun k cestě na Tchaj-wan, řekl Babiš

Autor: ,
  21:16
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu na Tchaj-wan. Babiš to řekl v debatě k devátému výročí internetové televize XTV, uvedl v sobotu server Blesk.cz. Premiér podle něj nesouhlas zdůvodnil odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně.
9 fotografií

Předseda horní parlamentní komory, který má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června, může podle ministerského předsedy cestovat komerční linkou. Vystrčilovu reakci ČTK zjišťuje.

Speciály jsem zakázal, zlobí se Babiš na Vystrčila kvůli letu do Milána

Na Babišovy slovy reagoval bývalý premér Petr Fiala. „Nejen ministr Macinka, ale už i premiér ukazuje trapnou malost v chování k nejvyšším ústavním činitelům, kteří nejsou z vládní koalice,“ napsal na sociální síť X. Následně se zeptal, zda za tím není něco víc. „Nechce tím Andrej Babiš třeba vyjít vstříc Čínské lidové republice?“ dodal.

Vstoupit do diskuse (51 příspěvků)

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová, cenu čtenářů má Cyril Děckař

Dora Kaprálová získala Magnesii Literu za knihu Mariborská hypnóza (18. dubna...

Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg...

18. dubna 2026  21:45

Magnesia Litera 2026. Jaké jsou nejlepší knihy roku 2025

Dora Kaprálová dostala za knihu Mariborská hypnóza dvě ceny Magnesia Litera.

Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg...

18. dubna 2026  21:32

Na Českokrumlovsku se srazilo auto se sanitkou. Dvě ženy utrpěly zranění

V Hostivaři se po srážce s jiným autem převrátila sanitka. (15. června 2025)

V Přísečné na Českokrumlovsku se v sobotu srazil osobní automobil se sanitkou. Při nehodě utrpěla zranění jedna záchranářka a řidička osobního vozu. Přepravovaná pacientka při kolizi zraněna nebyla.

18. dubna 2026  20:38

Papež kritizoval světové lídry za výdaje na válku. Nemířil jsem na Trumpa, vysvětluje

Papež Lev XIV. a angolský prezident Jo&#227;o Lourenço se setkali v...

Lev XIV. v sobotu během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten tento...

18. dubna 2026  20:16

Život mi zachránil skok z náklaďáku a prasata, vzpomíná přeživší holokaustu

Premium
David Sivor v roce 2015. Ve výřezu Malý David před hotelem v Kriváni v roce...

Dětství mu ukradla válka, rodinu nacisté. Jedenadevadesátiletý David Sivor prošel nepředstavitelným utrpením, přesto v něm nezůstala zahořklost. U příležitosti Dne holokaustu a hrdinství (Jom...

18. dubna 2026

Foglarovky, které vybočují. První zapojuje do klubu dívky, druhá je třeskutě vtipná

Premium
Ilustrace z knihy Nováček Bubáček píše deník

Parta dětí, kterou zákaz her v domě přivede k tábořišti za městem, aby si nakonec vydobyly uznání, a skautský nováček přezdívaný Bubáček, který je vyložený smolař a svými lapáliemi obveseluje hochy...

18. dubna 2026

V Libanonu zastřelili francouzského vojáka při odklizení výbušnin. Macron viní Hizballáh

Následky izraelských leteckých útoků v Dáhíji na předměstí libanonské metropole...

Neznámí ozbrojenci na jihu Libanonu v sobotu při přestřelce zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři zranili. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron a z útoku...

18. dubna 2026  14:51,  aktualizováno  19:55

Šest mrtvých po střelbě v Kyjevě. Útočník z Moskvy si vzal rukojmí a pálil i do policie

Nejméně pět lidí zahynulo na jihu Kyjeva při střelbě muže z Moskvy, uvedly...

Nejméně šest lidí v sobotu zahynulo a dalších deset bylo zraněno poté, co útočník začal střílet z automatické zbraně na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva. Policie jej po neúspěšném pokusu o...

18. dubna 2026  18:13,  aktualizováno  19:52

Český bestseller? Kopr. Jsme extrémně citliví, když nám na pultech chybí

Jakub Křivák

Prodat software je jedna věc, ale prodat živou bylinku druhá. Jak ovlivňuje naši chuť na bylinky třeba počasí nebo barva květináče? A v čem jsou čeští zákazníci specifičtí? „Naučili jsme se povýšit...

18. dubna 2026  19:33

Rekordní zájem. Sály a zahrady Pražského hradu přilákaly tisíce lidí

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Reprezentační prostory Pražského hradu si v sobotu přišlo prohlédnout rekordních 11 218 lidí. Při loňských dnech otevřených dveří na jaře a na podzim se počet blížil k deseti tisícům. Lidé přijížděli...

18. dubna 2026  12:18,  aktualizováno  19:31

Žena si chtěla zkrátit cestu přes čtyřproudovou silnici. Smetlo ji auto

Žena vběhla dodávce přímo pod kola

Mladá žena vběhla v pondělí odpoledne na čtyřproudou silnici v centru Zlína, přestože měla podle policie poblíž přechod i podchod. Řidič přijíždějící zprava ji kvůli koloně vozidel nemohl včas...

18. dubna 2026  19:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.