Babiš přišel na chuť slučování resortů. Mohla by být dvě superministerstva

Aktualizujeme 13:11 , aktualizováno 13:20

Premiér Andrej Babiš by si uměl představit sloučení ministerstev průmyslu, dopravy a pro místní rozvoj. Logiku by podle něho mělo i spojení ministerstva práce a sociálních věcí se zdravotnictvím. Babiš předpokládá, že už nyní by mohl k svému resortu průmyslu připojit dopravu už ministr Karel Havlíček.