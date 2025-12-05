Hlasování o důvěře nové vládě Andreje Babiše má být 13. ledna, řekl Okamura

Josef Kopecký
  11:27aktualizováno  12:10
Hlasování o důvěře nové vládě Andreje Babiše by mohlo být 13. ledna, řekl po koaličním jednání předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Koalice ANO, SPD a Motoristů se opírá o 108 poslanců. Babiš bude jmenován premiérem v úterý 9. prosince ráno. A kabinet jako celek o pár dnů později.
Předseda vlády a budoucí premiér Andrej Babiš

Předseda vlády a budoucí premiér Andrej Babiš | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Předseda vlády a budoucí premiér Andrej Babiš
Předseda vlády a budoucí premiér Andrej Babiš
Předseda vlády a budoucí premiér Andrej Babiš
Předseda vlády a budoucí premiér Andrej Babiš
„V případě, že by k jmenování vlády mělo dojít v řádu dní po jmenování předsedy Babiše premiérem, máme naplánována dvě až tři zasedání ještě před Vánoci,“ uvedl v pátek Tomio Okamura. Řekl, že se jich bude i jako předseda dolní komory parlamentu účastnit.

Členy vlády za SPD mají být tři nestraníci – Jaromír Zůna v čele ministerstva obrany, Martin Šebestyán jako ministr zemědělství a Ivan Bednárik v čele resortu dopravy.

Na prvním jednání Babišova vlády chce nová koalice odmítnout migrační pakt Evropské unie či nové emisní povolenky ETS 2, jak již dříve politici ANO, SPD a Motoristů avizovali.

Zatím není zřejmé, zda bude členem vlády i Filip Turek, kterého Motoristé sobě navrhují na post ministra životního prostředí. Prezident Petr Pavel označil ve čtvrtek to, že jmenuje ministrem čestného prezidenta Motoristů sobě, za málo pravděpodobné.

V pondělí přijme Pavel poslední tři kandidáty do nové vlády, kteří u něj zatím nebyli. Turka v pravé poledne. „Požádal jsem ho, ať je na něj přísný, ale spravedlivý,“ řekl předseda Motoristů a kandidát na ministra zahraničí Petr Macinka po setkání s hlavou státu.

Koaliční rada podle Macinky v pátek neřešila, jaký bude další postup nové koalice kvůli výhradám hlavy státu k Turkovi. „Řekli jsme si, že se k tomu vrátíme, až doběhne kolečko u pana prezidenta,“ dodal Macinka.

Špičky ANO, SPD a Motoristů se v Praze na Chodově v centrále Babišova hnutí sešly den poté, co Babiš ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích, veřejně oznámil, jak se chce vyhnout střetu zájmů po jmenování premiérem. Holding Agrofert, který vlastní, převede do slepého svěřenského fondu.

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

„Pravidla fungování obsažená ve statutu fondu a osoba správce svěřenského fondu zajistí nezávislou správu akcií Agrofertu a vyloučí, že bych měl z akcií Agrofertu v budoucnosti jakýkoliv prospěch. Nebudu tedy beneficientem ani konečným vlastníkem. Stejně tak mé děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv, ani nebudou čerpat žádný finanční prospěch,“ řekl Babiš.

„Akcie Agrofertu se mi již nikdy nevrátí, a to ani po mém odchodu z politiky,“ upřesnil šéf hnutí ANO s tím, že akcie Agrofertu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury zcela nezávislý správce, který bude kontrolován nezávislým protektorem.

„Obě tyto osoby určí zakladatel fondu, tedy nezávislá osoba zabývající se vytvářením takových struktur. Podmínkou je, že správcem ani protektorem nebude žádný rodinný příslušník, ani osoba jakkoliv spojená s holdingem Agrofert či jinak na něm nebo na mně finančně závislá,“ uvedl budoucí premiér.

Na vyřešení možného střetu zájmů má od jmenování předsedou vlády podle zákona 30 dnů.

Hlasování o důvěře nové vládě Andreje Babiše má být 13. ledna, řekl Okamura

