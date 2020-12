Vláda prodloužila program Antivirus do února, řeší spor o dětské přídavky

Z programu Antivirus, který má bránit propouštění, se poskytují příspěvky na mzdy. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50 tisíc korun v zavřených provozech.

Jana Maláčová @JMalacova Dnes jsme na vládě prodloužili Antivirus A i B do konce února 2021! U „Áčka“ podnikům vyplatíme celé náklady na náhrady mezd a “Béčko“ bude přes zimu pomáhat těm, které koronavirus zasáhl nepřímo. oblíbit odpovědět

Poskytuje i 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Příspěvkem B úřady práce dorovnávají 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29 tisíc korun superhrubé mzdy.



Kolik dětí dostane vyšší přídavky?

Vláda má také v pondělí konečně rozhodnout o otázce přídavků na děti. Shoda je na navýšení přídavků o 26 procent, ale ne na tom, kolik dětí by mělo peníze dostávat. Zatímco Maláčová chce zvýšit počet rodin, které mají na přídavky nárok, ministryně financí za ANO Alena Schillerová byla dosud proti.

Přídavek teď pobírá asi 240 tisíc dětí a roční výdaje na jeho vyplácení činí 2,3 miliardy korun. „V podstatě na ten přídavek mohou dosáhnout pouze nepracující rodiny, což si myslím, že je strašně špatně. Potřebujeme dostat ten přídavek na dítě tam, kde byl v roce 2014, aby na něho dosáhlo aspoň půl milionu dětí,“ řekla Maláčová.

Dostávají ho rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stát jim dává měsíčně na dítě do šesti let 500 korun a od šesti do 15 let 610 korun, na studenta od 15 do 26 let pak 700 korun. Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší.

Čtyři místa pro úložiště jaderného odpadu

Hlubinné úložiště jaderného odpadu má v Česku vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku, či Březový potok na Klatovsku. Rozhodla o tom v pondělí vláda.

V těchto lokalitách se uskuteční výzkumné a průzkumné práce kvůli výběru finální a záložní lokality, které by měla být potvrzeny do roku 2030.