PŘEHLEDNĚ: Babišovi ministři. Kdo je kdo v nové vládě ANO, SPD a Motoristů

Jiří Vachtl
  12:42
Prezident Petr Pavel jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. Post dočasně zastával jeho stranický kolega Petr Macinka, který je současně ministrem zahraničí, protože Pavel odmítal jmenovat na životní prostředí Filipa Turka. Vláda Andreje Babiše je tak více než dva měsíce od svého jmenování kompletní. Za ANO se na ministerské posty vrátila pětice bývalých šéfů resortů, SPD nominovala tři „nestranické odborníky“ a Motoristé mají čtyři ministry. Redakce iDNES.cz přináší přehled, kdo je kdo v Babišově kabinetu.
premiér Andrej Babiš (ANO)

Andrej Babiš odpovídá na otázky novinářů po setkáni s prezidentem Petrem...

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Před revolucí pracoval pro podnik zahraniční obchodu Petrimex a pět let působil v Maroku. Byl evidován ve svazcích StB, Babiš ale jakoukoliv vědomou spolupráci odmítá a na Slovensku se kvůli tomu léta soudil.

Po rozpadu Československa založil Agrofert, který se vypracoval v největší agrochemický holding v zemi. Podle loňského žebříčku Forbes je Babiš na osmém místě seznamu nejbohatších lidí v Česku.

V roce 2011 Andrej Babiš založil hnutí ANO. V roce 2013 se stal ministrem financí v Sobotkově vládě a po volebním vítězství v roce 2017 i poprvé premiérem. Po volbách v roce 2021 se ANO ocitlo v opozici a Babiš také neúspěšně kandidoval na prezidenta, kdy ve druhém kole prohrál s Petrem Pavlem. Loni ale slavil comeback, jeho hnutí ovládlo sněmovní volby se ziskem 34,5 procenta a Babiš dojednal vládu s SPD a Motoristy.



Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Pavel nebude vetovat návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard

Briefing k dnešní návštěvě Prahy Petra Pavla a Evy Pavlové. (17. února 2026)

Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru na serveru denik.cz řekl, že...

23. února 2026  13:18,  aktualizováno  13:21

Správní rada VZP odvolala ředitele Kabátka, vedení se ujme náměstek

Šéf VZP Zdeněk Kabátek

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v pondělí na svém prvním zasedání v novém složení odvolala ředitele pojišťovny Zdeňka Kabátka. Rozhodnutí padlo v tajném hlasování a odvolání je...

23. února 2026  13:12,  aktualizováno  13:18

„Ohromující“ postup Ukrajinců. Hlásí zisk 400 kilometrů čtverečních

Sledujeme online
Ukrajinské síly v Záporožské oblasti (10. února 2026)

Ukrajinská armáda od konce ledna získala zpět kontrolu na 400 kilometry čtverečními území v místech u administrativních hranic mezi Záporožskou, Dněpropetrovskou a Doněckou oblastí, oznámil hlavní...

23. února 2026  13:07

Nepřátelský akt, zuří Orbán po zastavení ruské ropy. Kyjevu zablokoval peníze

Maďarský premiér Viktor Orbán (16. února 2026)

Zastavení tranzitu ruské ropy do Maďarska je ze strany Ukrajiny nevyprovokovaný akt nepřátelství, který podkopává energetickou bezpečnost Maďarska. V pondělním dopise předsedovi Evropské rady Antóniu...

23. února 2026  12:38,  aktualizováno  12:59

Cla srazila bitcoin. Cena největší kryptoměny klesla pod 65 tisíc dolarů

ilustrační snímek

Na počátku týdne bitcoin už podruhé během února spadl pod cenovku 65 tisíc dolarů, v přepočtu asi 1,3 milionu korun za jednu minci. V pondělí klesl skoro o pět procent na 64 300 dolarů, což je...

23. února 2026  12:43

Spekulace a nepochopení, říká obhájkyně exprimátora v kauze parkovacího domu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu za 340 milionů korun. Státní zástupkyně viní mimo jiné...

23. února 2026  8:47,  aktualizováno  12:37

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch je jihočeským lídrem hnutí ANO a pravděpodobně se opět stane...

V říjnových sněmovnách volbách 2025 vedl bývalý zpěvák, skladatel a účastník show Česko hledá Superstar kandidátku ANO v Jihočeském kraji a byl zvolen poslancem. Do Sněmovny se vrátil po čtyřech...

23. února 2026  12:35

Vláda chce letos vrátit věk odchodu do penze na 65 let i zrušit poplatky ČT

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš.přichází na jednání vlády (23. února 2026)

Vláda Andreje Babiš schvaluje svůj legislativní plán na letošní rok i zbytek volebního období. Počítá v něm například s valorizací předčasných důchodů či se zmrazením důchodového věku na 65 letech....

23. února 2026  6:20,  aktualizováno  12:25

Teroristé? Hrdinové. Tepličan vyvěsil bannery na podporu Hamásu, hrozí mu deset let

„Jahjá Sinvár: 100procentní legenda,“ hlásá na propalestinském protestu v...

Až desetileté vězení hrozí Tepličanovi, jenž na dva své podniky ve městě vyvěsil bannery, kterými vyjadřoval sympatie s teroristickou organizací Hamás. Třiašedesátiletý muž tak učinil na podzim roku...

23. února 2026  12:19

Ministr Klempíř měl autonehodu. Krvácení do mozku se nepotvrdilo, řekl po vyšetření

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (Motoristé) mělo v pondělí ráno nehodu. Vůz s majáčkem, ve kterém ministr cestoval na úřad, se střetl s dalším autem. Náraz aktivoval airbag. Podle jeho mluvčí...

23. února 2026,  aktualizováno  12:19

Česká televize spustila nepřetržité skryté titulky na ČT24

Česká televize spustila od února 2026 nepřetržité skryté titulkování programu...

Česká televize (ČT) spustila nepřetržité skryté titulkování zpravodajského programu ČT24 v pozemním, satelitním i internetovém vysílání. Nová služba pomůže především divákům se sluchovým postižením,...

23. února 2026

