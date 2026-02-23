premiér Andrej Babiš (ANO)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Před revolucí pracoval pro podnik zahraniční obchodu Petrimex a pět let působil v Maroku. Byl evidován ve svazcích StB, Babiš ale jakoukoliv vědomou spolupráci odmítá a na Slovensku se kvůli tomu léta soudil.
Po rozpadu Československa založil Agrofert, který se vypracoval v největší agrochemický holding v zemi. Podle loňského žebříčku Forbes je Babiš na osmém místě seznamu nejbohatších lidí v Česku.
V roce 2011 Andrej Babiš založil hnutí ANO. V roce 2013 se stal ministrem financí v Sobotkově vládě a po volebním vítězství v roce 2017 i poprvé premiérem. Po volbách v roce 2021 se ANO ocitlo v opozici a Babiš také neúspěšně kandidoval na prezidenta, kdy ve druhém kole prohrál s Petrem Pavlem. Loni ale slavil comeback, jeho hnutí ovládlo sněmovní volby se ziskem 34,5 procenta a Babiš dojednal vládu s SPD a Motoristy.