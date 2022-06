Inflace, Ukrajina i slabá komunikace. Fialova vláda je ve funkci půl roku

Výčet úkolů, se kterými se kabinet setkal při vstupu do Strakovy akademie včetně přípravy na české předsednictví EU, podle Justa ukazuje, že nemohl počítat s jakoukoli dobou hájení. Navíc od prvního dne spíš než jako orgán prosazující nějaký politický program vláda fungovala a funguje jako krizový management, míní. Vládnutí Fialovi nesporně komplikuje válka na Ukrajině a inflace, souhlasí Dvořáková.

„V covidových věcech, bohužel, kabinet navázal na ne úplně systematickou komunikaci předchozí vlády,“ míní Just. Naproti tomu v otázce postoje k Ukrajině Fialova vláda podle něj dokázala velmi jasně a zřetelně projevovat a komunikovat své názory, a to dovnitř i navenek. Od začátku bezvýhradně odsoudila ruskou agresi a začala poskytovat podporu Ukrajině, jak na válkou zmítaném území, tak přicházejícím uprchlíkům.

„Toto angažmá hodnotím pozitivně, stejně jako skutečnost, že se kroky vlády pozitivně odrazily i na obrazu České republiky v zahraničí, ať už v rámci bilaterálních vztahů nebo v rámci EU a NATO,“ dodal Just.

Za odpovídající má první reakci kabinetu na válku na Ukrajině Dvořáková. „Podpora uprchlíků v první chvíli byla zřejmě v pořádku, postupně ale je znát silná improvizace, respektive politizace, což bude narůstat před obecními volbami,“ myslí si.

Zmínila také cestu premiéra Fialy do Kyjeva, která zřejmě otevřela „okno“ do prostoru konfliktu pro další evropské politiky. Upozornila, že zároveň ale jeho spolucestující – premiéři Polska a Slovinska – byli vnímáni hodně protievropsky. Společnost ani média to ale příliš nevnímaly, podotkla. Nastupující předsednictví podle ní zatím není kontroverzní z hlediska vnímání EU. „Proti tomu je zjevné sbližování s Polskem, což je trochu problém z hlediska fungování právního státu,“ míní.

Pozitivně Dvořáková hodnotí, že se zatím daří držet soudržnost koalice, alespoň navenek. Stejně tak se zmenšil prostor pro konflikty s prezidentem. Pro společnost je to trochu úleva, částečně to rehabilituje politiku, míní. Dá se podle ní očekávat, že s blížícími se obecními volbami se to může zhoršit během léta.

Další problém vidí v aktuální aféře kolem pražského dopravního podniku, která dopadá na koaliční hnutí STAN. V negativním světle se podle Dvořákové vláda ukazuje v případě přípravy na prezidentské volby. Není schopna představit kandidáta. Šanci na úspěch proti expremiérovi Andreji Babišovi (ANO), pokud bude kandidovat, by měla podle ní podpora občanského kandidáta. „Zdá se, že bude snaha prosadit nějakého politika ODS,“ uvedla.

Problematická je podle ní novela služebního zákona, protože návrhy změn představují v řadě případů zhoršení situace a posílení politizace státní správy a politických „trafik“. Vláda má také podle politoložky problém zajišťovat příjmovou stránku rozpočtu, plošná pomoc pro rodiny s dětmi do výše ročního příjmu milionu korun pak podle ní roztáčí populistické požadavky. Podle Justa se vláda v tomto případě stala obětí nešťastné komunikace. Při oznámení plánovaného příspěvku nebylo jasné, koho se má týkat, připomenul.

V negativní kolonce hodnocení práce kabinetu vidí Dvořáková i nouzový stav vyhlášený kvůli migrační vlně z Ukrajiny. „Nemá sice dopad na každodenní život občana, jeho nutnost v souvislosti s ukrajinskou válkou spíše ukazuje na to, že chybí kvalitní legislativní úprava, aby se v takových situacích nemusely problémy řešit přes nouzový stav,“ uvedla s odkazem na možnost obcházení výběrových řízení. Další otázkou je podle ní posilování vlivu zbrojní lobby, k čemuž ale neexistuje dostatek faktů.