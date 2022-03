Víza už dostalo čtvrt milionu ukrajinských uprchlíků, uvedla policie

Na cizinecké policii se dále nahlásilo 137 102 lidí, ve středu jich bylo 2567. Děti do 15 let se registrovat nemusí. Údaje ve středu na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Podle OSN z Ukrajiny od vpádu ruských vojsk uprchly více než čtyři miliony lidí, z toho přes dva miliony do Polska.

Počet udělených víz za účelem dočasné ochrany v minulém týdnu postupně klesal. Od pondělních 7 tisíc na zhruba 3 tisíce o víkendových dnech. V pondělí počet opět mírně narostl na 5100, v úterý znovu klesl na 3600.

Nejvíce uprchlíků před válkou je dlouhodobě v Praze. Podle statistik ministerstva vnitra k dnešnímu dni je v metropoli 60 636 lidí. Počet odbavených v pražském asistenčním centru také klesá, zatímco v pondělí bylo odbaveno přes 1300, v úterý už jen 982 a ve středu 870 uprchlíků.

Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je pravděpodobně vyšší. Už před osmi dny premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že jich je zhruba 300 tisíc. Téměř polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.