Podle meteorologů bude silný vítr souviset s tlakovou níží Benjamin nad jižní Skandinávií, která do Česka přinese chladný a vlhký vzduch od západu. Výstraha platí v neděli od 10:00 do 18:00 pro většinu republiky, kromě Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a Olomouckého kraje.
Podle ČHMÚ bude během dopoledne zesilovat jihozápadní až západní vítr. Nejvyšších rychlostí dosáhne hlavně odpoledne a večer, potom už bude od večera vítr postupně zeslabovat.
Oblačno, vítr, déšť a na horách sníh. Víkend bude chladný
Vítr může způsobit pády větví, poškození stromů a menší škody na budovách. Hrozí také komplikace v dopravě a nebezpečí úrazu uvolněnými předměty. Lidé by měli zajistit okna, dveře, volně uložené předměty a na horách se vyhnout hřebenovým túrám.