Česko v neděli zasáhne silný vítr. Může způsobit pády větví i škody na budovách

  10:57
Čechy a Vysočinu zasáhne v neděli silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Hrozí kvůli tomu pády větví i menší škody na budovách. Vyplývá to z výstrahy, kterou v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Hasiči Olomouckého kraje

Podle meteorologů bude silný vítr souviset s tlakovou níží Benjamin nad jižní Skandinávií, která do Česka přinese chladný a vlhký vzduch od západu. Výstraha platí v neděli od 10:00 do 18:00 pro většinu republiky, kromě Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a Olomouckého kraje.

Podle ČHMÚ bude během dopoledne zesilovat jihozápadní až západní vítr. Nejvyšších rychlostí dosáhne hlavně odpoledne a večer, potom už bude od večera vítr postupně zeslabovat.

Oblačno, vítr, déšť a na horách sníh. Víkend bude chladný

Vítr může způsobit pády větví, poškození stromů a menší škody na budovách. Hrozí také komplikace v dopravě a nebezpečí úrazu uvolněnými předměty. Lidé by měli zajistit okna, dveře, volně uložené předměty a na horách se vyhnout hřebenovým túrám.

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

V Českých Budějovicích srazil rychlík člověka, podle policie spáchal sebevraždu

V Českých Budějovicích v sobotu ráno srazil vlak člověka, který zemřel. Nehoda se stala na železničním přejezdu, uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. České dráhy kvůli nehodě na víc než dvě...

25. října 2025  8:26,  aktualizováno 

Trumpovy výhrůžky zabraly. Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizujícím cla

Kanadské Ontario stáhne reklamu s někdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, která napadá americká cla. A to s důvodem, aby mohla pokračovat obchodní jednání mezi Washingtonem a Ottawou....

25. října 2025  10:13

Archiv ještě může poodhalit tajemství smrti Jana Masaryka, doufá historička

Dopis s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka senzaci nepřinesl. Mnohé ale naznačil. „Byl to racionální, symbolický text plný víry, ne zklamání,“ řekla v rozhovoru pro pořad Rozstřel...

25. října 2025

V „nedělu“ do kostela. Každý rok ubývá věřících, kteří chodí na bohoslužby

Pro celou rodinu je to velká událost. Dítě potřebuje sváteční kroj, i s rodiči se předem několikrát setká s farářem v kostele nebo na faře, musí všechno společně nacvičit, sehnat kytičky na věneček,...

25. října 2025  9:55

Nejdřív desítky dronů, pak rakety. Rusové vědí, že válka dospěla do kritického bodu

Rusko se dál bude na všech úrovních snažit zlomit odpor Ukrajiny. Jakoukoliv ochotu pozastavit nebo ukončit bojové operace v nějaké formě příměří nelze od Kremlu očekávat, konstatovala v poslední...

25. října 2025  9:54

Trump uvalil sankce na kolumbijského prezidenta, prý selhává v boji s drogami

Spojené státy uvalily sankce na kolumbijského prezidenta Gustava Petra a jeho blízké s odůvodněním, že umožňuje rozkvět drogových kartelů. Petro už na síti X napsal, že je paradoxní, že je...

25. října 2025  9:28

Zájem o vakcínu proti žloutence A roste. Za týden se nechalo očkovat 15 tisíc lidí

Za týden se nechalo proti žloutence A očkovat 15 tisíc lidí, od ledna už bylo podáno přes 127 tisíc dávek vakcín. Loni to byla zhruba polovina za celý rok. Vyplývá to z dat, které poskytlo...

25. října 2025  9:23

Návrat ke kořenům. Vinice v Čechách ožívají na starých místech

Vinařství v Čechách zažívá renesanci. Většinou malopěstitelé obnovují historické vinice. Jen letos zapsalo ministerstvo zemědělství tři nové viniční trati v Praze a skoro deset v Čechách.

25. října 2025

Padl trest za brutální vraždu malé Francouzky. Imigrantka dostala doživotí

Francouzský soud potrestal zřídka využívaným doživotním vězením ženu, která před třemi lety znásilnila a zavraždila dvanáctiletou školačku. Imigrantka z Alžírska dostala doživotí jako vůbec první...

25. října 2025  8:59

Truhlář vrací tvář cennému glorietu. Dřevo vysychalo sedm let, popisuje

Historicky cenný barokní gloriet v zahradě zámku Milešov na Litoměřicku se po letech chátrání a devastace dočkal nových oken a dveří. Pro památkově chráněnou stavbu je vytvořil truhlář Štěpán Elis....

25. října 2025  8:52

TELEVIZIONÁŘ: Jiní Rivalové. Mezi nimi totiž stojí hvězda Zendaya

Název Rivalové už dostala řada filmů v čele se životopisem šampionů ze zákulisí formule 1, ale Rivalové, které v neděli nasadí HBO, přinášejí jiný, novější a romantičtější příběh. Hlavní role v něm...

25. října 2025  8:30

