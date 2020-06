Padli za vlast, která ještě neexistovala, ocenil legionáře Opata

Akce se v úterý zúčastnili politici, zástupci armády i ministerstva obrany. Na čestném dvoře památníku na Vítkově uctili památku padlých a připomněli si události z roku 1918, kdy u francouzského městečka Darney oficiálně vznikla první československá samostatná jednotka.



Pravidelně si Češi výročí dne, kdy Francie veřejně podpořila právo na samostatný československý stát, připomínají od roku 2002. Poprvé Den ozbrojených sil vyhlásil bývalý prezident Václav Havel.

Na tehdejší přehlídku šesti tisíc československých vojáků do Darney přijela řada oficiálních hostů včetně budoucího ministra zahraničí a prezidenta Edvarda Beneše, představitelů Československé národní rady a francouzského prezidenta Raymonda Poincarého. Právě on jménem své země uznal právo Čechů a Slováků na samostatný stát a jednotce předal jako dar od města Paříže červenobílý prapor zhotovený na návrh malíře Františka Kupky.



Náčelník generálního štábu Aleš Opata v úterý řekl, že legionáře obdivuje. Poznamenal, že často neměli dostatečnou výzbroj a výstroj a že jich tisíce padly za vlast, která ještě v té době neexistovala. Pro každou armádu jsou podle něj tradice významnou věcí. „Není to jenom o tradicích, ale i o tom, že průřezově tou dobou vojáci československé a později české armády bojovali na různých bojištích, různých frontách, a je to i součást jejich ocenění,“ podotkl k oslavě Dne ozbrojených sil.

Lubomír Metnar @metnarl Na nástupu ke Dni ozbrojených sil jsem ocenil nejvyššími resortními vyznamenáními 25 osobností spjatých s historií i současností naší armády. Děkuji všem vojákům za jejich službu, čestným hostům za dnešní účast a veřejnosti za podporu, kterou si @ArmadaTweetuje zaslouží. https://t.co/b1xzwkgX3y oblíbit odpovědět

Metnar v úterý zpětně k výročí konce druhé světové války ocenil in memoriam například generála zeměpisné služby Ubalda Kovaříka nebo vojenského pilota nejen z období druhé světové války Josefa Dudu. Nejvyšším oceněním určeným pro civilisty Zlatou lípou vyznamenal třeba historika Jana Němečka z Historického ústavu Akademie věd ČR.



Němeček novinářům řekl, že ocenění pro něj znamená, že i nadále bude muset pokračovat ve své práci. „Musíme si uvědomit, že i 75 let po konci druhé světové války stále nemáme komplexní syntézu, která by postihla dějiny naší okupace a odboje. Čili pro nás je to velká výzva do budoucna, výzva pokračovat v další práci,“ podotkl.

Metnar i Opata v úterý zároveň vyzdvihli nasazení vojáků v boji proti pandemii koronaviru. Ministr několika desítkám z nich předal ocenění. „Za uplynulé týdny či měsíce si vojáci toto ocenění každopádně zaslouží. Vyznamenal jsem je za jejich odvahu, za jejich činy, jak se k tomu postavili. Je to důkaz, že když přijde krize, že se naši občané mohou na naši armádu spolehnout,“ dodal.