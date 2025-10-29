Podle serveru Novinky.cz dostal znalec pokutu pět tisíc korun od královehradeckého magistrátu na jaře loňského roku. Hálek se následně bránil správní žalobou, přičemž tvrdil, že vystudoval švýcarskou univerzitu v Teufenu, kde v roce 1999 získal titul Doktor der Wirtschafts-wissenschaften, který mu Masarykova univerzita v Brně v roce 2001 nostrifikovala s přepisem „dr“.
Hálkovu žalobu jako nedůvodnou zamítl jak Nejvyšší správní soud, tak i Ústavní soud, který rozsudek zveřejnil před několika dny. Znalec přitom titul dál používá na svých oficiálních webových stránkách.
Hálek vystudoval soukromou švýcarskou univerzitu Freie Universität Teufen Schweiz, která ukončila činnost v roce 2009, jelikož podle tamního práva nezískala akreditaci pro udělování doktorských, magisterských a bakalářských titulů.
|
Soudní znalec užívá neoprávněně doktorský titul. Zkracuji si ho, hájí se
Studenti této školy nemohou tituly používat například v Německu a ani ve Švýcarsku kvůli podezření, že škola s tituly obchodovala.
Hálek zpracovával pro policii posudky v řadě případů. Je také pedagogem na Univerzitě Hradec Králové. Jako znalec pracoval i v kauze Čapí hnízdo, v níž je obžalovaný šéf hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš.
Podle Hálkova posudku by bez příjmu z reklamy od Babišova holdingu Agrofert společnost Farma Čapí hnízdo nebyla nikdy schopna dotační projekt uskutečnit.
Babiše při květnovém soudním jednání Hálkův posudek vytočil. „Už potřetí jsme zažili výpověď tohoto lháře… Je to totální blábol, kvůli němu obvinili celou mojí rodinu. Ten člověk je největší ostuda české justice. Je to absolutně skandální, že tady vůbec může mluvit,“ rozčiloval se tehdy.