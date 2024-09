Pomohlo video ze šatny. Koalice je k sobě podle Rakušana otevřenější

Rakušan v lednu odstartoval kampaň do evropských voleb videem stylizovaným jako rozhovor po volejbalovém zápase. Šéf STAN v něm říkal, že „tohle nebylo dobrý“. „Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi,“ zaznělo v dialogu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy reagoval slovy, že cestu koaličních kompromisů považuje po letech vlád koaličních válek za jedinou možnou.

Podle Rakušana video neznamenalo žádný otřes, ale přispělo k tomu, že se spolu vládní strany začaly o některých věcech bavit otevřeněji. „A přestali jsme se tvářit, že jsme jeden monolit, který má jedny a ty samé voliče. Jsme pět stran, které mají různé priority, různé akcenty,“ uvedl. Hlučnější debata při prosazování priorit je prostě normální, doplnil.

Koaliční strany si podle něj musejí připustit, že každá má jiné voliče. „Různě se dívají na daně, na případné přidávání peněz zaměstnancům, jak má být financováno školství,“ uvedl Rakušan. Vicepremiér dodal, že neříká ne kompromisům, ale nechce kompromisy, které jsou nesrozumitelné a „upatlané“ a nakonec vlastně neudělají radost nikomu.

Rakušan je pro to, aby nynější koalice složená ze Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), STAN a Pirátů společně případně pokračovala i po sněmovních volbách. Podle něj by to pomohlo k udržení kvality demokracie a prozápadního směřování země. „Můžeme se v mnoha věcech rozcházet, ale náš pohled na liberální demokracii, na to, že naše země patří do NATO, Evropské unie, na Západ, tak ten je sdílený a velmi důležitý,“ uvedl.

Koalice podle něj nebude moct vzniknout bez silného hnutí STAN, které získá dvouciferné procento hlasů. „Jinak to nebude ani matematicky vycházet,“ míní. STAN bude zdůrazňovat, že volby nejsou černobílým soubojem mezi ANO a Spolu. „Svět je barevné spektrum a je tu třetí možnost, kterou chceme pro voliče představovat my,“ dodal.