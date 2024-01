Volební kampaň i snaha odlákat pozornost, míní o Rakušanově videu politologové

„Načasování zcela určitě odpovídá tomu, že vláda má stále nízkou popularitu a zároveň se blíží předvolební kampaň. Zatímco Andrej Babiš brzy vyjede se svým obytňákem, Vít Rakušan zvolil formu debat na místech, která jsou voličskou baštou ANO,“ říká politolog Aleš Michal z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Dodává také, že doba zveřejnění může souviset i s problémy v KDU-ČSL. „Zdá se, že toho Vít Rakušan chce využít ve svůj prospěch a ukázat se v lepším světle než ostatní koaliční politici.“

Že jde o začátek předvolební kampaně si myslí i politolog Milan Školník z České zemědělské univerzity. „Politici se budou snažit být mezi voliči a projevovat zájem o jejich potřeby,“ uvádí Školník.

Souhlasí také Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni. Podle něj se ovšem Rakušan zároveň snaží odvést zájem veřejnosti od prosincové tragédie.

„Položil tím kouřovou clonu a chce tak odpoutat pozornost od svého velkého průšvihu, který se jmenuje střelba na filozofické fakultě a policejní problémy s ní spojené. Rezonuje to společností a přináší ministru Rakušanovi černé puntíky, které mohou vyvolat až tendence k jeho odvolání,“ tvrdí politolog.

Snaha ukázat, že se nebojí

Rakušan zvolil pro „Debaty bez cenzury“ města jako Havířov, Most, Vyškov nebo Sokolov. Proč? „Jsou to města, kde není dobrá socioekonomická situace a kde vládní strany nemají ve volbách takovou podporu jako jinde. Jde o snahu ukázat že se nebojí zajet a diskutovat i v místech, kde může očekávat velkou kritiku na vládní působení a slibovat tam zlepšení jejich životních podmínek,“ říká Školník.

Podle Valeše chce ministr ukázat, že se Starostové nebojí ničeho a jsou na rozdíl od jiných stran otevření společnosti a jejím problémům. „Trochu nás ale všechny vyděsil slovy o cenzuře, jako kdyby tu doteď cenzura byla. Tím si podle mě naběhl,“ dodává.

Video, které Rakušan zveřejnil, vyvolalo několik negativních reakcí, a to i od členů koaličních stran. „Je to trochu podraz na ostatní koaliční partnery. Vypadá to, jako kdyby házel špínu na druhé, aby sám zůstal čistý,“ uvádí Valeš.

Zároveň je ale podle něj důležité si uvědomit, že každá strana má své vlastní programové priority. Souhlasí s ním i Školník, který dodává, že vládní strany mohou být zároveň v jiných volbách, například evropských, konkurenty.

Podle Michala a Valeše bude zásadní, jak velkou míru kritiky vůči koaličním partnerům STAN zvolí.

„Pokud novým brandem a formou komunikace chce STAN navrátit důvěru v koalici jako celek, lze to Vítu Rakušanovi přičíst k dobru. Pokud tak dlouhodobě bude komunikovat vzdor koalici a dělat ze sebe opozici uvnitř vlády, můžou být důsledkem další třenice mezi koaličními partnery,“ uzavírá Michal.