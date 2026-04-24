Odvolejte Turka, žádá Rakušan po výroku o parazitech. Babišova reakce nestačí, tvrdí

Vláda by podle předsedy Starostů Víta Rakušana měla odvolat poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka z funkce vládního zmocněnce. Vadí mu, že Turek označil část státních úředníků za parazity, které je třeba deratizovat. Rakušan při jednání ve Sněmovně připomenul, že stejnou rétoriku používali nacisté vůči lidem, které považovali za méněcenné.
Vít Rakušan u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou opozice svolala k projednání růstu cen pohonných hmot, rizika inflace a budoucnosti veřejnoprávních médií. (16. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Turek byl za příchylnost k nacistickým symbolům kritizován už v minulosti. Šéf Starostů na páteční schůzi dolní komory parlamentu chtěl přidat k jednání návrh, aby se Sněmovna výroky zástupce Motoristů zabývala. Jeho návrh ale neprošel, pro bylo pouhých 48 poslanců, proti 94.

Rakušan ocenil, že premiér Andrej Babiš označil Turkův výrok za nepřijatelný. O Babišově reakci informovala redakce iDNES.cz. Premiér si chce o Turkových výrocích promluvit s šéfem Motoristů Petrem Macinkou.

To si nesmí dovolit, budu to řešit. Babiš zpražil Turka za slova o deratizaci úředníků

„Ale je to opravdu málo, tohle nestačí. Filip Turek nemůže být vládním zmocněncem pro cokoli,“ řekl Rakušan k Babišově reakci. „Jako Sněmovna jsme se dokázaly vždy zcela shodnout alespoň na jedné věci. Vždy jsme věděli, že nikdo nemůže adorovat nacistickou ideologii, nacistické symboly, hajlovat a tak podobně. Můj dědeček strávil nejlepší roky svého života v koncentračním táboře. Vláda nic takového nemůže tolerovat,“ dodal předseda hnutí STAN.

K tomu také bývalý ministr vnitra prohlásil, že vláda ponese plnou odpovědnost za normalizaci jazyka a postojů, které v české a evropské demokracii nemají místo.

„Takovéto urážky na demokratické instituce se odehrávaly ve 30. letech v Německu, kdy nacisté potřebovali vylikvidovat lidi, kteří jim nešli po vůli. A už je to tady. Už to začalo,“ kritizoval Turka v tomto týdnu někdejší ministr životního prostředí Petr Hladík.

Slova o parazitech do slovníku nepatří, kritizoval Středula Turka. Očekává omluvu

Redakce iDNES.cz kontaktovala vládního zmocněnce Turka s žádostí o reakci. Na dotazy dosud nereagoval.

Proti Turkově výroku se ohradily i odbory, které žádají od vládního zmoněnce omluvu. „Výrazy jako paraziti, škodná nebo chátra patří do dehumanizačního nacistického a fašistického narativu a je neakceptovatelné, aby se takto vyjadřoval příslušník politické reprezentace,“ uvedl Odborový svaz státních orgánů a organizací.

Nazývá věci pravými jmény, říká Macinka

Turek pronesl kritizované vyjádření na setkání k výročí internetové televize XTV. „Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ prohlásil poslanec. Turek používal i výrazy jako škodná či chátra.

Poslanci se ptali, co dělá Turek. Řešili i jeho výroky o deratizaci parazitů

Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka podle serveru Novinky.cz sdělil, že Turek možná jen nazývá věci pravými jmény. Podle ministra kultury Oto Klempíře má Turek rád břitký vtip a podle ministra prevence Borise Šťastného jde o Turkův styl a rétoriku.

Rakušanův zamítnutý návrh o Turkovi byl součástí série opozičních požadavků na doplnění programu jednání dolní parlamentní komory, která by měla především rozhodnout o tom, zda bude ceny pohonných hmot v době krize regulovat vláda nařízením místo cenových výměrů ministerstva financí, což má omezit možnost soudního přezkumu. Sněmovna bude o návrhu rozhodovat znovu.

Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík

Zástupci Pirátů znovu usilovali o to, aby Sněmovna projednala jejich protikrizová opatření kvůli očekávanému růstu cen v důsledku války na Blízkém východě. Opozice chtěla rovněž probrat vládou plánovanou změnu financování České televize a Českého rozhlasu.

