Turek byl za příchylnost k nacistickým symbolům kritizován už v minulosti. Šéf Starostů na páteční schůzi dolní komory parlamentu chtěl přidat k jednání návrh, aby se Sněmovna výroky zástupce Motoristů zabývala. Jeho návrh ale neprošel, pro bylo pouhých 48 poslanců, proti 94.
Rakušan ocenil, že premiér Andrej Babiš označil Turkův výrok za nepřijatelný. O Babišově reakci informovala redakce iDNES.cz. Premiér si chce o Turkových výrocích promluvit s šéfem Motoristů Petrem Macinkou.
„Ale je to opravdu málo, tohle nestačí. Filip Turek nemůže být vládním zmocněncem pro cokoli,“ řekl Rakušan k Babišově reakci. „Jako Sněmovna jsme se dokázaly vždy zcela shodnout alespoň na jedné věci. Vždy jsme věděli, že nikdo nemůže adorovat nacistickou ideologii, nacistické symboly, hajlovat a tak podobně. Můj dědeček strávil nejlepší roky svého života v koncentračním táboře. Vláda nic takového nemůže tolerovat,“ dodal předseda hnutí STAN.
K tomu také bývalý ministr vnitra prohlásil, že vláda ponese plnou odpovědnost za normalizaci jazyka a postojů, které v české a evropské demokracii nemají místo.
„Takovéto urážky na demokratické instituce se odehrávaly ve 30. letech v Německu, kdy nacisté potřebovali vylikvidovat lidi, kteří jim nešli po vůli. A už je to tady. Už to začalo,“ kritizoval Turka v tomto týdnu někdejší ministr životního prostředí Petr Hladík.
Redakce iDNES.cz kontaktovala vládního zmocněnce Turka s žádostí o reakci. Na dotazy dosud nereagoval.
Proti Turkově výroku se ohradily i odbory, které žádají od vládního zmoněnce omluvu. „Výrazy jako paraziti, škodná nebo chátra patří do dehumanizačního nacistického a fašistického narativu a je neakceptovatelné, aby se takto vyjadřoval příslušník politické reprezentace,“ uvedl Odborový svaz státních orgánů a organizací.
Nazývá věci pravými jmény, říká Macinka
Turek pronesl kritizované vyjádření na setkání k výročí internetové televize XTV. „Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ prohlásil poslanec. Turek používal i výrazy jako škodná či chátra.
Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka podle serveru Novinky.cz sdělil, že Turek možná jen nazývá věci pravými jmény. Podle ministra kultury Oto Klempíře má Turek rád břitký vtip a podle ministra prevence Borise Šťastného jde o Turkův styl a rétoriku.
Rakušanův zamítnutý návrh o Turkovi byl součástí série opozičních požadavků na doplnění programu jednání dolní parlamentní komory, která by měla především rozhodnout o tom, zda bude ceny pohonných hmot v době krize regulovat vláda nařízením místo cenových výměrů ministerstva financí, což má omezit možnost soudního přezkumu. Sněmovna bude o návrhu rozhodovat znovu.
Zástupci Pirátů znovu usilovali o to, aby Sněmovna projednala jejich protikrizová opatření kvůli očekávanému růstu cen v důsledku války na Blízkém východě. Opozice chtěla rovněž probrat vládou plánovanou změnu financování České televize a Českého rozhlasu.