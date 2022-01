Komise doporučila Rakušanovi jako budoucího policejního prezidenta Vondráška

„Podle zákona proběhlo nabídkové řízení, z těchto oslovených se přihlásil jeden uchazeč. Komise žádné výhrady nezmínila. My na vnitru teď máme dvě možnosti. Buď doporučení akceptovat, nebo neakceptovat. To bychom ale museli mít relevantní důvody. Teď je to na širší debatu ve vedení ministerstva vnitra, nechceme nic uspěchat,“ řekl Rakušan.

Resort vnitra prý definitivní stanovisko oznámí v úterý. Současný prezident Jan Švejdar skončí v čele policie na konci března. Prezidentem byl tři roky od prosince 2018. Jeho rozhodnutí přišlo v polovině loňského prosince po schůzce s tehdy nastupujícím ministrem vnitra Vítem Rakušanem.

Švejdar napsal, že dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí. Rakušan odmítl tvrzení, že na Švejdara ohledně odchodu vyvíjel tlak. Připustil ale, že se v některých otázkách neshodnou. Ministr se znovu se Švejdarem sešel na začátku ledna. Rakušan po schůzce na tiskové konferenci v budově ministerstva vnitra uvedl, že se s policejním prezidentem do jeho odchodu z funkce domluvili na „nanejvýš profesionální“ spolupráci.

Švejdar následně na policejním prezidiu novinářům řekl, že na prosincové schůzce z Rakušanova vyjádření pochopil, že současná vláda i on chtějí změnu na pozici policejního prezidenta. Dodal, že nechce blokovat jednání mezi ministerstvem a policií a také nechce být „záminkou k tomu, že policie bude nějakým způsobem dehonestována“.

O Vondráškovi, jako o budoucím policejním prezidentovi, se mluví už od prosince minulého roku, kdy Švejdar oznámil, že odchází do civilu. Vondrášek maturoval na Střední odborné škole elektrotechnické v Hronově, později absolvoval Policejní akademii nebo magisterské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studoval také na Středoevropské policejní akademii.

Prvním náměstkem policejního prezidenta je od 2014, generálmajorem od roku 2020. U Policie České republiky pracuje od roku 1993. Začínal v Královéhradeckém kraji, kde působil u pořádkové i cizinecké policie, do října 2008 byl náměstkem pro uniformovanou policii na okresním policejním ředitelství v Náchodě. Poté tři roky zastával obdobnou funkci (v současné terminologii náměstek pro vnější službu) v Praze.

V letech 2011 až 2014 byl ředitelem pražské policie, poté přešel na policejní prezídium; v roce 2016 ho prezident Miloš Zeman jmenoval brigádním generálem, o čtyři roky později ho povýšil na generálmajora.