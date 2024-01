Policii dáme více peněz, výzvy máme i ve vnitřní bezpečnosti, říká ministr Rakušan

Bylo několik tiskových konferencí, vystoupil jste na bezpečnostním výboru, přesto zůstávají některé otázky nezodpovězeny. Kdy se dozvíme, jaký byl motiv střelby, jestli měl vrah na filozofické fakultě nějakou skrýš, jestli nemělo dojít k evakuaci hlavní budovy?

To, kdy budou odpovědi poskytnuty, nezáleží na nějaké volné úvaze policie nebo mě. Je potřeba si uvědomit, je to pod dozorem státního zastupitelství a vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová logicky a podle veškerých pravidel řekla jednu důležitou věc. My jsme v takové situaci, kdy známe pachatele, máme jasně definované oběti, tak by se zdálo, že je přece všechno jasné. Ten případ se ale vyšetřuje jako mnohonásobná vražda, je potřeba dojít k nějakému jasnějšímu definování motivu vraha, vyloučit všechny sekundárních okolnosti, spolupráci dalších osob. Nic tomu nenasvědčuje, ale teprve pak budeme moci zveřejňovat informace na které se ptáte. Úřad vnitřní kontroly své šetření v této fázi uzavřel, předal ho Generální inspekci bezpečnostních složek, která si to vyžádala. GIBS to prověřuje a to šetření určitě bude dlouhé.

Psychologické intervenci bylo vystaveno přes 1 600 osob. Mohlo se stát, že se na někoho zapomnělo.