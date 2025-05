Chápe i policisty a hasiče, kteří teď podávají protestní výpovědi. „Chápu, že když se objeví informace o tom, že vojáci dostanou přidáno, mají pocit, že na ně se zapomíná. A já jim vzkazuju: Nezapomíná. Přidali jsme jim v lednu, přidali jsme jim v roce 2023 deset procent a začínajícím 17 procent, vrátili jsme stravovací příspěvek,“ vzkazuje Rakušan.

Příští rok podle něj dostanou přidáno minimálně o pět procent do tarifů, o tom bude rozhodovat ještě tato vláda. „No a teď bojujeme o to, co lze slibovat v návaznosti na armádu. Množství odchodů policistů bylo ale loni vyrovnané, v roce 2023 se nám povedlo dokonce více lidí nabrat, než odešlo,“ dodává ministr.

Konkrétní částka, kolik by mohli teď dostat přidáno, není jasná. Ta se bude odvíjet od návrhu přidání pro vojáky.