Zaměstnanci si neurčují svoje platy, ani politici by neměli, řekl Rakušan

„Budeme se o tom s ministry určitě bavit. Myslím si, že politici nemají rozhodovat o svých platech. Pojďme nastavit automat, ať v době, kdy je dobře, platy stoupají, když ne, tak platy nerostou. Těch 7 % je věc, o které můžeme diskutovat. Je to lepší nastavená, než těch 14 %. Sedm procent je věc, o které jsme ochotní se bavit,“ uvedl Rakušan pro Rádio Impuls.

Dodal, že politici by měli nastavit mechanismy tak, aby se o několik let později nemuseli znovu hádat. „Stejně jako si zaměstnanci neurčují svoje platy, tak by neměli ani poslanci,“ pokračoval.

Platy poslanců jsou navázané na platy soudců, což je podle opozice jen něco, za co se vládní poslanci schovávají. „Sám se na vládě budu ptát, jak to je. Jestli je tady návaznost nebo ne a jaký je pro to právní výklad,“ uvedl s tím, že by se systém měl orientovat podle toho, jak roste ekonomika – pokud roste, mohou růst i platy, pokud ne, platy by měly zůstat, případně se i snížit.

Hnutí ANO už oznámilo, že kvůli zvyšování mezd politiků chce svolat mimořádnou schůzi. Rakušan zdůraznil, že by se opozice během svých vystoupení měla zaměřit na racionalitu a vynechat populistické fráze.

„Ono se to časem otočí. Bude jiná vláda, jiná opozice. Zase dojde k tomu, že by měli podle systému růst platy, zase tady bude sedět někdo jiný. Politici by si neměli určovat platy,“ zopakoval.

V minulém týdnu rozpoutaly diskuzi také náhrady pro první dámu. „První dáma je aktivní a pokud to půjde z náhrad pana prezidenta a on se s ní podělí, tak proti tomu nic nemám. Po bývalé první dámě je ta aktivita vyšší,“ okomentoval odměny pro Evu Pavlovou.

Nastavením platů poslanců, senátorů, členů vlády, prezidenta, soudců a dalších vysokých funkcionářů se musí politici znovu zabývat poté, co Ústavní soud koncem května zrušil s platností od příštího roku zákonný koeficient nutný pro jejich výpočet z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok.

Soud uvedl, že letošní snížení soudcovských platů, které spočívalo v trvalé změně koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku. Bez schválení nové úpravy by platy nebylo jak stanovovat.

Návrh na růst platů politiků o 13 procent kritizovala opozice. Hnutí ANO minulý týden oznámilo, že chce k tématu svolat mimořádnou schůzi Sněmovny.