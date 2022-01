S jedním anglicky, s druhým německy, pochlubil se Rakušan svou vybaveností

Minulý týden se konala dvoudenní konference ministrů vnitra států EU k ochraně vnější hranice. Vít Rakušan tak dostal příležitost vydat se na svou první zahraniční cestu ve funkci.

Na Twitteru ministr po konferenci napsal, že prioritou jsou dobře chráněné hranice a spolupráce se zeměmi původu migrantů. Podle něho to ale nejsou pouze „fráze, jsou to závazky, které jsme si dali s důrazem na to, že nesmíme zapomínat na evropské hodnoty“.

„Nejen nedávné události na východní hranici s Běloruskem nám ukázaly, že je potřeba být stále obezřetný. Nechceme nikomu upírat právo na lepší život, ale vše musí mít svá pravidla,“ dodal.

Na pomoc s migrační vlnou, která dorazila do Polska a Litvy z Běloruska v listopadu,přispěla Litvě Česká republika více než 16 milionů korun. Podobně se zachovaly i ostatní státy EU. „Stydět jsem se nemusel,“ doplnil Vít Rakušan.

Zástupci členských států EU se v rámci konference podívali i k oploceným litevsko-běloruským hranicím. Ministryně vnitra z Litvy uvedla, že „nastala zřetelná deeskalace situace“. Běloruský prezident podle ní „neuspěl“ a nejspíše „ztratil zájem využívat migranty ke svému prospěchu, citovala Ylvu Johanssonovou agentura APA.

Rakušan také poděkoval svým kolegům, se kterými se domlouval hned několika jazyky. Popovídali si prý i neformálně. „Se Slovákem česky, se Slovincem anglicky, s Rakušanem německy,“ zakončil ministr vyjádření k cestě.

Státy Evropské unie obvinily autoritářský režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, že migranty z Blízkého východu nalákal do Evropy, aby je využil k pomstě za sankce, které na něj EU uvalila kvůli porušování lidských práv. Loni se jen do Litvy dostalo nelegálním způsobem z Běloruska na 4 200 migrantů.

Česká republika na vnější hranice pravidelně vysílá své policejní kontingenty. Loni působili čeští policisté v Srbsku, Severní Makedonii, Slovinsku nebo Maďarsku. Celkem jich bylo loni nasazeno 331 a dalších 133 policistů se zapojilo v rámci agentury Frontex.