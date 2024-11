Česko si zahraniční pracovníky neudrží. Musíme se zamyslet, míní Rakušan

Úřad práce evidoval na konci letošního prvního pololetí přes 827.600 zahraničních zaměstnanců a zaměstnankyň. Za posledních sedm let od června 2017 se počet zdvojnásobil. I tak patří ČR v Evropské unii k zemím s nejnižší nezaměstnaností a zaměstnavatelé si stěžují dlouhodobě na nedostatek sil.

„Nízké mzdy a vysoké životní náklady v současnosti omezují českou konkurenceschopnost v evropské i globální soutěži o kvalifikované pracovníky a snižují schopnost ČR přijaté pracovníky udržet... Bohužel čtvrtina zahraničních pracovníků během dvou let opět odchází. Nad tím se musíme zamyslet a ty podmínky nejen jako stát, ale i jako byznysový sektor musíme nastavit tak, aby se nám to nedělo,“ uvedl Rakušan. Podotkl, že většina cizinců v Česku dělá méně kvalifikované práce. Experti netvoří ani desetinu sil ze zahraničí.

Rakušan zmínil pět vládních programů pro získání sil ze zahraničí s kvótami pro různé skupiny pracovníků z vybraných zemí. Proces přijímání a zaměstnávání má zkrátit a zjednodušit digitalizace. Po roce 2026 budou moci cizinci podávat žádosti o pobyt on-line, elektronické bude vyřizování, uvedl šéf resortu vnitra.

Podle něj význam pracovní migrace do ČR v budoucnu poroste. Zemi čeká velký výpadek pracovních sil poté, co ve 30. letech začnou postupně odcházet do důchodu nejpočetnější ročníky takzvaných Husákových dětí. Nastupující slabé generace je nenahradí.

Podle úřadu práce na konci prvního pololetí mělo v ČR zaměstnaní přes 827 tisíc cizinek a cizinců. Z nich bezmála 286 tisíc pocházelo z Ukrajiny a 216 tisíc ze Slovenska. Z EU dorazilo celkem 408 tisíc pracovníků a pracovnic. Ministerstvo vnitra evidovalo na konci června v Česku přes milion cizinců s povoleným pobytem. Z nich 696 tisíc bylo v ČR přechodně a 360 tisíc trvale.

Rakušan zmínil, že je potřeba brát v potaz to, jaký počet lidí ze zahraničí Česko zvládne přijmout s ohledem na kapacity bydlení, zdravotní péče, vzdělávání dětí cizinců i úřadů pro vyřizování formalit. Větší odpovědnost by podle ministra vnitra měli mít také zaměstnavatelé. Měli by se za zahraniční pracovníky zaručit a zajistit jim důstojné podmínky, podílet by se měli na integraci. Stát by si měl stanovit v pracovní migraci priority a oblasti, o které má zájem. Zaměřit by se měl na získání specialistů, kteří přispějí k rozvoji znalostní ekonomiky.