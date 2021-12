Rakušan se sešel s policejním prezidentem. Obsah schůzky nechce komentovat

„Bez komentáře,” uvedl Rakušan pro Deník N. „Nemám k tomu informace,” sdělila médiu mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Jedním z témat schůzky mělo být i povinné očkování policistů. Policejní prezident nedávno uvedl, že pokud by se prosadilo povinné očkovaní pro příslušníky policie, mohla by policie přijít zhruba o deseti tisíc kvalifikovaných lidí.



Kandidát na ministra vnitra tento týden uvedl, že se chce zabývat i proočkovaností policistů. „Deset tisíc nenaočkovaných z celkového počtu čtyřiceti tisíc policistů je obrovsky vysoké číslo,“ uvedl Rakušan v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Obdobně se vyjádřil i v rozhovoru pro Deník N. „Myslím, že policisté, pokud nemají ryze zdravotní důvod, mají být očkováni. Jsou to lidé, které budeme posílat do terénu, aby vymáhali nejrůznější opatření, a očkování, které by je chránilo, je pro ně v tuto chvíli důležité,” řekl.

V rozhovoru Rakušan odmítl uvést, zda chystá případně změnu na pozici policejního prezidenta. Naopak uvedl, že s některými vedoucími představiteli bezpečnostních sborů bude chtít mluvit.

„Chci s těmi lidmi mluvit, a dokonce v některých důležitých funkcích, které jste zmínil, se jich chci vážně ptát na konkrétní věci a tím získat informace, ke kterým jsem se nedostal. Proč k nějakému rozhodnutí došlo a k jinému ne, proč některé slibované změny nebyly za dva roky dotaženy do konce. Chci, aby mi to ti lidé vysvětlili,” reagoval Rakušan na otázku, zda dojde k personálním změnám.

Švejdar je policejním prezidentem od roku 2018. Dříve působil jako ředitel policie v Pardubickém kraji, řídil také policii v Královéhradeckém kraji. U policie působí od roku 1987, zastával také pozici ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování na policejním prezidiu