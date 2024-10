Ať vláda požádá o důvěru, shodla se opozice. Nebojíme se, říká Rakušan

Podle ministra vnitra Víta Rakušana zůstává programové prohlášení vlády stejné, přestože dojde ke změně koaliční smlouvy. Dodatek by měl být hotový během několika dnů „Nebude se měnit nic. Tam, kde bylo napsáno pětikoalice, bude jen čtyřkoalice,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle senátorky Jany Mračkové Vildumetzové vláda nenaplňuje stávající programové prohlášení. „Mimořádné schůze jsou kvůli tomu, že koalice s opozicí nemluví, přitom by se s ní měla na věcech domluvit,“ argumentovala.

Vláda by podle ní měla předstoupit do Sněmovny kvůli důvěře vlády. S tím souhlasil i předseda Sněmovny za SPD Radim Fiala. I on kritizoval vládu za to, že neplní sliby, které občanům dala. „Měníte tři ministry a v takové situaci by měla každá vláda požádat o důvěru. Před dvěma lety jste změnili programové prohlášení a teď vám odcházejí ministři,“ uvedl Fiala s tím, že SPD zatím nemá dostatek podpisů k tomu, aby vyvolalo hlasování o důvěře vlády, ale bude o tom dále diskutovat s hnutím ANO.

„Všichni, kteří mají zájem sledovat dění v Poslanecké sněmovně, vidí řadu obstrukcí,“ reagoval Kupka.

Podle Fialy je to ale tím, že koalice nevysvětluje svoje kroky. „To není pravda. Za tři roky jsme měli několik schůzek s Marianem Jurečkou, kteří nám řekl – chci dělat toto a toto. Jinak nikdo,“ oponoval.

Rakušan uvedl, že vláda chce připravit a předložit dokument, který bude uvádět priority, které chce vláda ještě během posledního roku vládnutí stihnout. Vláda by vyhotovení dokumentů měla předložit během několika týdnů.

„Už jsem na to reagoval několikrát. Já se nebojím ničeho, ani toho, že opozice bude svolávat schůzi o důvěře. Takové schůze už proběhly. Vláda tam vždycky byla, vždycky obhajovala svůj program,“ uvedl Rakušan na otázku, proč vláda nepředstoupí ve Sněmovně.

Mračková Vildumetzová však trvá na tom, že se vláda bojí. Hnutí ANO nyní nebude svolávat mimořádnou schůzi o důvěře vlády. Předpokládá totiž, že to vláda udělá sama „Pokud to neudělá, budeme diskutovat o mimořádné schůzi,“ řekla.

S Piráty jakožto s novou opozicí nehodlá SPD nijak spolupracovat. „S Piráty SPD nikdy nejednalo a nikdy jednat nebude. Oni jsou progresivisté, my jsme konzervativní,“ vysvětlil Fiala.

„Lipavského jsme neadoptovali“

Rakušan odmítl, že by ministr zahraničí Jan Lipavský po opuštění Pirátů patřil fakticky do některé z koaličních stran. „Nikoho jsme si neadoptovali, žádné závody o Jana Lipavského jsem nevedl. Já ho vnímám jako nestranického odborníka na zahraniční politiku, který odvedl dobrou práci a bude v ní pokračovat,“ objasnil.

Kupka odmítl, že by čtyřkoalice zachovala Lipavského v pozici ministra kvůli tomu, že je neviditelný a spolehlivý. „Postupujeme jako vláda jednotně, jsme schopní najít jasný směr,“ uvedl.

Lipavský podle Rakušana může pomoct v zachování kontinuity především vzhledem k situaci na Blízkém východě, která v posledních dnech eskaluje.„Vnímáme situaci na Blízkém východě jako riziko bezpečnosti. Izrael není viník eskalace napětí,“ uvedl Rakušan. Bezpečnostní opatření jsou už od začátku konfliktu nejen v oblastech židovských památek zvýšené a dodal, že to zatím tak zůstane.

Podle Kupky je důležité, aby byla česká zahraniční politika pro zahraniční partnery jasná a čitelná, čemuž Lipavský podle něj přispívá.

„Dokážu si představit, že bychom měli daleko lepšího ministra, než je Jan Lipavský, To, co tady páni ministři říkají, jsou pohádky ovčí babičky. Svěřené úkoly plní řádně a včas, proto tam zůstal,“ reagoval Fiala s tím, že na vládu podle něj zapůsobili vlivy z venku a na základě toho se rozhodlo o tom, že Lipavský ve funkci zůstane.

ANO by zrušilo Digitální informační agenturu

Podle Mračkové Vildumetzové hnutí ANO, pokud vyhraje příští volby, zruší Digitální informační agenturu. Dodala, že silný ministr vnitra by si správu agentury vzal pod sebe a nebylo by třeba vytvářet nový úřad. Senátorka se také obává rizika, že by se citlivá data o občanech dostala z Digitální informační agentury mimo úřad.

„Žádné bezpečnostní informace nezmizí,“ řekl Rakušan. Kupka dodal, že převezme po odcházejícím Pirátovi Ivanu Bartošovi digitalizaci. Do 16. října má za úkol předložit analýzu.

Fiala oba ministry kritizoval za to, že digitalizace nefunguje na žádném ministerstvu. „Je to další důvod, proč by vláda měla rezignovat,“ řekl.

Podle Kupky se digitalizace například na ministerstvu dopravy realizuje dobře a lidé podle dat hojně využívají možnost zažádat o nový řidičský průkaz online a využívají i další služby digitalizovaného resortu.

Mračková Vildumetzová kritizovala Rakušana za to, že občanské průkazy vydává ministerstvo vnitra, ale e-občanky řeší Digitální informační agentura.„Nejste silný ministr,“ vyčetla mu.