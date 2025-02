Komunistka Konečná chválila Trumpa i Fica. Rusko není hrozba, tvrdí

„Poté, co se změnila geopolitická situace, se Fiala někde zašil a chová se jako malé dítě,“ pustila se Konečná do premiéra s tím, že například Robert Fico nezůstává na Slovensku a byl na sjezdu konzervativců v USA, kde se sešel s Elonem Muskem.

„Premiér se nechová jako malé dítě. Premiér na jednání, na kterých má být, je,“ oponoval Konečné ministr vnitra Vít Rakušan.

Konečná dlouhodobě kritizuje postup české vlády ke konfliktu na Ukrajině. Podle ní by Česko mělo udělat maximum pro mírová jednání a vláda by měla stopnout zasílání zbraní a dalšího materiálu. „Jsem přesvědčená o tom, že Evropa by měla daleko více řešit věci diplomatickou cestou, a ne posílat zbraně,“ s tím, že Evropa a Česko by měly být iniciativní a svolat jednání států Evropské unie.

„Zelenskyj není ryzí demokrat“

Uvedla také, že nevnímá Rusko jako hrozbu a že tím jen politici straší občany. „Nemyslím si, že by se Putin nezastavil na Ukrajině a půjde dál Evropou.“ Ruský prezident Vladimir Putin už v minulosti avizoval, že by chtěl obnovit vliv Ruska na území, které mělo pod nadvládou před rokem 1989.

„Rusko vnímám jako velké riziko. S jídlem roste vždycky chuť,“ reagoval Rakušan a dodal, že stejně jako Finové nebo Pobaltí musí Česko s těmito hrozbami pracovat.

Konečná následně ocenila jednání USA a Ruska, na kterém se řešilo téma války na Ukrajině. Na setkání chyběli její zástupci. Konečná také tvrdila, že Ukrajina nechce jednat s Ruskem o míru.

„Jsem ráda, že sledujeme konečně nějaká mírová jednání. Prostřednictvím vlády jsme slyšeli, že musíme podporovat Ukrajinu a dělat, co Ukrajinci chtějí,“ uvedla. Kritizovala dále také vládu za chaos v zahraniční politice. „Za to, co jste tady předvedli, tak by mě zajímalo, jaká je pozice české republiky,“ s tím, že názory jednotlivých poslanců a ministrů na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa liší.

Rakušan oponoval, že není možné debatovat o míru bez Ukrajiny. „Žádná jednání nemohou přinést dobrý výsledek, když u něho nesedí ten, koho se to týká,“ říká s tím, že pokud si dva silní hráči rozdělí určité území, tak to není akceptovatelný mír.

„My jako Česká republika neříkáme, že nechceme příměří, že nechceme mír. Chceme takový mír, který bude přípustný pro Ukrajinu,“ reagoval Rakušan.

Konečná také odmítla odsoudit tvrzení amerického prezidenta Trumpa, že je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj diktátor. „Není ryzí demokrat,“ odpověděla Konečná.

„Volodymyr Zelenskyj není diktátor, ale prezident národa, který se brání ruské agresi,“ reagoval Rakušan. „Znali jsme názory Donalda Trumpa. Určitě jsme si nemysleli, že bude zpochybňovat, kdo je agresorem a obětí,“ dodal Rakušan.