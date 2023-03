Rakušan kritizoval opozici. Nemáte patent na rozum, vzkázal Havlíček

Mračková Vildumetzová sdílela v pondělí video, které údajně dokazovalo, že policie vyprovokovala střetnutí s demonstranty u Národního muzea během sobotního protivládního protestu. Havlíček podle Rakušana označil „konec cenzury a šmírování“ za oprávněné požadavky.

„Chci požádat rozumnou část opozice, protože stále věřím, že něco takového existuje, aby se těmto praktikám postavila,“ napsal Rakušan. Následně vyzval opozici, aby nepřispívala k podkopávání demokracie a důvěry ve veřejné instituce.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan .@JVildumetzova šíří na sítích manipulativní video policejního zásahu. @KarelHavlicek_ označuje za oprávněné požadavky demonstrantů “konec cenzury a šmírování”. Chci požádat rozumnou část opozice, protože stále věřím, že něco takového existuje, aby se těmto praktikám postavila. oblíbit odpovědět

„Pane ministře, přestaňte si hrát neustále na to, že máte patent na rozum. Nemáte,“ reagoval Havlíček. Rakušan by podle něj měl demonstrantům na jejich požadavky odpovědět. „Nemusíte souhlasit, musíte vysvětlovat. Chci požádat rozumnou část STAN, aby vám to také řekli,“ dodal.

Poslankyně Barbora Urbanová (STAN) ale připomněla, že Rakušan se k požadavkům demonstrantů vyjádřil v pořadu Otázky Václava Moravce, kde byl hostem také Havlíček. „Asi jste nechtěl slyšet nebo děláte, že si to nepamatujete,“ napsala na Twitteru.

V sobotu odpoledne protestovaly na Václavském náměstí tisíce lidí. Protivládní akci s názvem Česko proti bídě uspořádala neparlamentní strana PRO, kterou vede Jindřich Rajchl. Během odpoledne vystoupila také senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Rakušan uvedl, že nezpochybňuje strach a emoce lidí, kteří demonstrovali. Vláda podle něj mohla některé své kroky lépe vysvětlovat. Odsoudil ale vystupňování protestu, kdy se část protestujících přesunula k Národnímu muzeu kvůli stržení ukrajinské vlajky.