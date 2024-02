Série Rakušanových debat „bez cenzury“ je zajímavou sondou do české antisystémové scény. Ráda by se přiklonila k Rusku, chce (jeho) mír a vládu pevné ruky, fašisté to ale nejsou, ba právě naopak. Za pokřiku „zákon jsme my“ soukmenovci karvinských diskutérů vylamují dveře soudních síní, policistům nadávají do gestapa a vláda je fuj, protože fašismus podporuje. Kupodivu to má svoji logiku.

Rakušanova show se míjí účinkem, pokud ovšem není určena úplně jinému publiku.