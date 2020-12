Kdo byl Studna? Kolem Víta Bárty se mohl pohybovat i analytik BIS z Hradu

Kvůli úniku nahrávek k bývalému šéfovi Věcí veřejných Bártovi byl v roce 2013 obviněn někdejší důstojník BIS a pozdější šéfanalytik protikorupční policie Jan Petržílek. Spolu s Bártou od té doby čekají na to, jak jejich případ posoudí soud. Petržílek popírá, že by se s Bártou znal osobně, natož že by mu předal nahrávky Janouška a Béma. Stejně tak Vít Bárta. Ať už se Petržílek s Bártou znali, nebo ne, Bárta měl podle všeho i další komunikační kanály do tajné služby.