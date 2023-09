Virtuální nábor armády po týdnu provozu láká na hodnost vraníka. Chyby uživatele baví

Tvůrci virtuálního náboru si zatím počet registrací pochvalují. „Po týdnu provozu se zaregistrovalo 754 hráčů a jen o něco méně zájemců o službu. Už 32 hráčů dosáhlo hodnosti četaře,“ neskrývá nadšení plukovník Ivo Zelinka, který stál u koncepce celého projektu.

A jeho nadšení sdílí i řada uživatelů na sociálních sítích, nicméně zřejmě v jiném duchu, než by si armáda přála.

Velmi populárním se stala virtuální asistentka Adéla, kterou se pokusilo mnoho vtipálků zmást. A to se podařilo. Když přejdeme různé hanlivé a vulgární vtípky, Adéla svůj obsah zpracovává strojovým učením. To, pokud již v základu není správně „naplněno“ umožní uživatelům vnuknutí chyb, hloupostí a i lží.

Jeden z uživatelů se dotázal na hodnosti. Konkrétně hodnost, kterou měl dobrosrdečný čert Janek v pohádce S čerty nejsou žerty. Adéla nejdřív hodnost vraníka potvrdila, po týdnu učení ale změnila názor, představila platné armádní hodnosti. Vraníkem nyní Adéla označuje hodnost psa výcvikového oddílu. Psovodi se tak podle virtuální asistentky s touto hodností setkají u svých čtyřnohých svěřenců.

Vraníkem v armádě? Pokud budete psem výcvikového oddílu, žádný problém.

O tom, že lze Adélu zmást a že tato „hra“ se stala zároveň pomyslně nejpopulárnější hrou celého virtuálního náboru, svědčí i náš pokus. Vojenští kynologové příliš nezajásají nad odpovědí o věku služebních psů. Pokud tedy nepřepočítávají psí roky života na ty lidské. Služba vlasti od 18 let do šedesátky nebude pro čtyřnohého svěřence tím pravým ořechovým.

Adéla se teprve učí

„Adéla je postavena na principu strojového učení, jak bylo zmíněno i na tiskové konferenci. Je v ostrém provozu zhruba měsíc a doposud mohla komunikovat jen s násobně nižším množstvím uživatelů než nyní. Bude se učit postupně, jak je u strojového učení běžné. Není to jazykový model jako například ChatGPT,“ uvádí Vlastimila Cyprisová z Generálního štábu.

„Dá se říci, že Adéla je ještě mladé děvče, které je ve své pozici teprve krátce a potřebuje nasbírat co nejvíce zkušeností. Takovou situaci jsme si zažili všichni. Rozhodně má ale potenciál k tomu, aby rostla a zdokonalovala se a my všichni ji v tom můžeme pomoci,“ dodává. Potenciál jistě má, ale místo růstu vidíme propad. Adéla se v první grafice pyšnila hodností poručice, ve skutečnosti je ale praporčík.

Důvodů degradace virtuální asistentky Adély z poručice na četaře může být více. Například tato nejapná odpověď.

A Adéla i přes svoji popularitu není sama, kdo chybuje. Řada uživatelů si i stěžovala na nemožnost přihlášení. „Pokud měl někdo potíže se zaregistrovat, mohlo to být způsobeno i kombinací zařízení uživatele či jeho softwarového vybavení. Nicméně průchodnost jak herní tak rekrutační je zajištěna,“ dodává Cyprisová.

Zatím jediná hra, další budou následovat

Armáda lákala na několik her, například ovládání dronu, ale i 3D simulaci. Zatím je v systému jediná hra, další prý budou následovat.

„Abychom udrželi pozornost uživatelů a poskytli jim ty nejhlubší a nejkomplexnější zážitky, budeme hry přidávat postupně,“ dodala Cyprisová. V době spuštění si mohou uživatelé zahrát třeba hru CYBER FORCE, zaměřenou na procvičování několika mechanik v kyberprostoru, například 2D představivost, schopnost rychlého vyhledávání na internetu nebo takzvaný white hat hacking. „Na přelomu roku si pak hráči budou moci zahrát hru SPECTER, simulátor dronu. Následně pak dvojici her doplní 3D taktická simulace z prostředí AČR,“ uvádí.

Případné zájemce o službu v armádě ale příliš nepotěší neúplnosti v podobě přehledu vojenské techniky. Pokud se podíváme na Armypedii, vůbec nevidíme nové vrtulníky systému H-1, tedy Viper a Venom, ale například ani transportní letoun Casa. Nedostatků je ale mnohem více.

Přehled letecké techniky je neúplný. Chyby nalezneme i u pozemní techniky, ale i zbraní a výstroje.

„Ambicí Armypedie nikdy nebylo v době spuštění poskytnout stoprocentní pokrytí všech zbraní, techniky a vybavení AČR, jak bylo několikrát řečeno, tohle je pouze začátek. Systém dále rozvíjíme, obsah a další funkce budou postupně rozšiřovány. To se týká i balíčků v Armypedii, které budou postupně přibývat, a uživatelé se tak mohou těšit například i na nejnovější vybavení jako jsou vrtulníky H 1,“ opět vysvětluje Cyprisová, proč v době spuštění ani týden po spuštění nová technika, která by měla nalákat zájemce o službu v armádě, chybí.

Neodladěný systém

Trochu zarážejícím faktem je i neodladění systému pro mobilní platformy, tedy tablety a chytré telefony, i když to bylo prioritou. „Mobile first, tak bude systém nastaven. Zájemci o službu z řad generace Z využívají telefony na maximum, my jim tak usnadníme i přihlášení se do armády,“ přibližoval v březnu tohoto roku Zelinka.

Armáda ČR @ArmadaCR Jedinečná platforma, která vám otevře dveře do světa Armády České republiky. Virtuální náborové centrum pro vás bude dostupné 24/7. Vše potřebné, jak se stát profesionálem nebo vojákem aktivní zálohy vyřešíte z pohodlí domova.



Více o připravovaném projektu se dozvíte ⤵️ https://t.co/3bOJIqPnyx oblíbit odpovědět

Virtuální náborové centrum je stále v plenkách a je to znát. Platforma doarmady.cz zatím s veškerým zajištěním stála desítky milionů korun. „Na základě rámcové dohody je na výstavbu a provoz projektu vyčleněno maximálně 91 milionů korun, a to v době trvání čtyř let,“ dodává na závěr Cyprisová. Systém z tohoto rozpočtu spolkl zatím zhruba polovinu.