Co má slintavka a kulhavka společného s koronavirem? Proč proti ní nelze očkovat? Odkud se vůbec rozšířila? A měl by se člověk, který virus může chytit také, obávat? Virolog Jiří Černý z Centra infekčních nemocí zvířat při České zemědělské univerzitě odkrývá brutální tvář slintavky a kulhavky – viru, co se šíří vzduchem a likviduje na Slovensku stáda. Už je 40 kilometrů od českých hranic.