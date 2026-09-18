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Vinen. Soud potvrdil psychiatru Cimickému pětiletý trest, k jednání nedorazil

  7:00aktualizováno  10:53
Psychiatr Cimický dál léčí ženy

Psychiatr Cimický dál léčí ženy | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Obvodní soud pro Prahu 8 dnes začne projednávat případ psychiatra Jana...
Obvodní soud pro Prahu 8 dnes začne projednávat případ psychiatra Jana...
psychiatr MUDr. Jan Cimický, CSc
Psychiatra následně z obtěžování či přímo napadení obvinily v médiích i další...
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Městský soud v Praze v pátek potvrdil trest pro psychiatra Jana Cimického. Odvolací senát tak pravomocně poslal lékaře na pět let do vězení a zakázal mu výkon lékařské praxe na deset let za sexuální útoky a vydírání téměř čtyř desítek žen. Soud zamítl odvolání a ztotožnil se s původním verdiktem Obvodního soudu pro Prahu 8 z konce dubna, čímž několikaletá kauza dospěla k rozsudku.

Soud se opíral o výpovědi poškozených. „Podrobně popisovaly jakého jednání se během terapie vůči nim obžalovaný dopustil,“ uvedl předseda senátu Pavel Benda k výpovědím Cimického obětí. Soud ale vycházel například i ze svědectví lékařů, kteří s odsouzeným psychiatrem pracovali. I od nich zazněly informace o nevhodném chování. Benda zmínil například i dvě lékařky, které o Cimického nevhodném chování věděly. „Věděly to, ale nebylo údajně možné zasáhnout,“ řekl soudce. „Mám jedinou otázku. Co jste udělaly?“ ptal se soudce dále jednání.

Cimický obětem musí zaplatit odškodnění. Předseda senátu pak zdůraznil, že lékař jednal z pozice autority a oběti se tak bály vše nahlásit. Mezi poškozenými navíc byly i studentky, které v Bohnicích vykonávaly praxi.

„Od roku 79 byla páchána trestná činnost až do nedávné doby, což je alarmující,“ uvedl soudce s tím, že Cimický se trestných činů dopouštěl během naprosté části své psychiatrické praxe.

„Máme tu 35 poškozených, podstatná část z nich hledala pomoc a hledaly ji u poškozeného. Vybraly si ho protože měl renomé. Někdo si tak přijde k lékaři v problémech, řekne si pomoc a odchází s dalším problémem,“ dodal soudce. „Místo toho, aby jim psychiatr pomohl, zaútočí na ně. Zaútočí na inimní sféru osobnosti, na initimní partier těl. Alarmující je, že se podobné situace staly poškozeným, které nebyly pacientky, ale účastnily se například seminářů,“ zaznělo pak dále.

„Jednání byla prokázána a vykazují znaky trestného činu. Byly směřovány do intimní oblasti poškozených,“ uvedl soudce. Známý lékař a spisovatel v pátek k soudu nedorazil.

Justice případ řeší už řadu měsíců. Letos na jaře rozhodoval soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák v kauze podruhé. Zcela první odsuzující verdikt z listopadu 2024 totiž městský soud loni na jaře zrušil a nařídil věc přepracovat kvůli vadám v odůvodnění.

V novém rozsudku z letošního 29. dubna soudce Novák sice uložil stejný trest – pět let nepodmíněně, desetiletý zákaz praxe a povinnost zaplatit zhruba šestimilionové odškodné –, ale zpřesnil odůvodnění i právní kvalifikaci.

Psychiatr Cimický souzený za sexuální útoky stále léčí ženy. Podle komory může

Čtyři skutky překvalifikoval ze znásilnění na sexuální útok. Dalších pětatřicet případů zůstalo posouzeno jako vydírání. Popis činů navíc soudce upravil podle výpovědí napadených žen a detailně popsal následky, kterými trpěly.

„Výpovědi poškozených byly důkazy,“ řekl v dubnu soudce s tím, že ženy se vzájemně neznaly, a přesto shodně popsaly lékařovy postupy i místa činů. To, že se oběti fyzicky nebránily, vysvětlil soudce autoritou lékaře a psychologickým reflexem, takzvaným zamrznutím.

29. dubna 2026

Soudy

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Trest na samé horní hranici sazby soud odůvodnil délkou páchání přesahující čtyři dekády a skutečností, že dvěma dívkám nebylo v době činů ani 18 let. „Během hlavního líčení neprojevil obžalovaný sebemenší sebereflexi. Trestní řízení na něj nemělo žádný vliv,“ dodal soudce.

Kauza Cimický jde k odvolacímu soudu. Za sexuální útoky dostal pět let vězení

Osmasedmdesátiletý Jan Cimický k líčením dlouhodobě nechodil. Před soudem stál pouze na začátku roku 2024, kdy veškerá obvinění ze sexuálního nátlaku či znásilnění odmítl a své jednání označil za snahu léčit. Pokud jeho kroky pacientky vnímaly jinak, šlo podle něj nanejvýš o profesní selhání.

Jeho obhájce Miroslav Kučerka podal proti dubnovému rozsudku odvolání ihned na místě. Soud podle něj nevypořádal veškeré důkazy obhajoby a pouze zopakoval starou argumentaci. Zpochybňoval rovněž věrohodnost znaleckých posudků i jedné z klíčových svědkyň.

Jak navíc zjistil deník iDNES.cz, Cimický i přes opakovaná nepravomocná odsouzení dál vykonával lékařskou praxi. Smlouvu na poskytování psychiatrické péče s ním až do konce září 2026 uzavřel například Domov Laguna Psáry, který poskytuje pobytové a odlehčovací sociální služby dětem, mládeži i dospělým s mentálním postižením.

Jan Cimický si léta pěstoval dokonalou image. Slavný psychiatr podal ruku zlu

Protože Městský soud v Praze v pátek dubnový rozsudek potvrdil, stane se trest pravomocným a Cimický dále nebude moci ordinovat. Proti verdiktu by se sice ještě mohl bránit například u Nejvyššího soudu, do vězení by ale bude muset nastoupit bez ohledu na to. Stejně tak by nemůže vykonávat lékařskou praxi.

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