Vilný stařec, reaguje Demetrashvili na Babiše. Pozvání by ale Pirátky přijaly

„Opravdu bych byla ráda, kdyby Česko nemělo premiéra, který se chová jako vilný stařec znevažující ženy a mladé lidi, ale naopak člověka, na kterého může být naše republika hrdá,“ uvedla Demetrashvili.
Na druhou stranu by i ona oficiální pozvání od Babiše přijala. „Já ráda pozvání na Úřad vlády k tématu duševního zdraví příjmu. Téma je to klíčové, statistiky se každý půlrok zhoršují a já doufám, že se mu vláda bude náležitě věnovat – například ukotvením psychoterapie v zákoně či větším zapojením péče o duševní zdraví do výuky na druhém stupni základních škol. Očekávám od pana premiéra tedy konkrétní termín, čas a agendu jednání,“ sdělila iDNES.cz poslankyně Pirátů.
Babiš vzbudil ve čtvrtek pozornost při projednání odpovědi na písemnou interpelaci šéfky poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové, která se ho zeptala na zvyšování rodičovského příspěvku. „Vy máte drzost mě interpelovat?“ řekl nejprve premiér.
Pak ale začal mluvit o mladých poslankyních Pirátů. „Já jsem včera vysvětloval Pirátkám v bufetu, proč vlastně mají smůlu ty mladé, které tady přišly nové, a jsou kompetentní a vzdělané a úžasné. No, akorát máte smůlu, že máte ty tři korytáře, kteří vás vedou,“ začal svou úvahu.
„Já bych se rád s vámi bavil. Ano, ale s těmi novými, s těmi nezkaženými, kteří sem přišli ne kvůli korytům, ne kvůli funkcím,“ pokračoval. A nakonec ještě dodal, když odpovídal Richterové: „Máte šikovné mladé Pirátky a já je rád pozvu na Úřad vlády, můžeme se bavit.“
Babiš spílal Pirátům. Neslintejte nám na poslankyně, opáčil mu Bartoš
„Chápu, že je pan premiér na Piráty hodně naštvaný. Jsme a vždy budeme upozorňovat na jeho střet zájmů a korupční a jiné kauzy v jeho hnutí. Nicméně já šla do Sněmovny s jasným tématem a to je řešení krize duševního zdraví dětí. Pokud mi pan premiér zašle oficiální pozvání ke spolupráci na tomto tématu, ráda ho přijmu,“ uvedla pro iDNES.cz poslankyně Barbora Pipášová.
„Čekám na konkrétní datum a čas konání a doufám, že to bude brzo. Dostupnost péče o duševní zdraví je tristní a nelze ztrácet další čas. Věřím tedy, že v této důležité problematice nešlo ze strany pana premiéra jen o planá slova, nevzal si toto téma jen za rukojmí ve svém projevu, a na úřadu nás přijme záhy a představí nám konkrétní řešeni, které začne v této problematice obratem realizovat,“ reagovala na Babiše poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
Vláda v pondělí schválila obnovení Rady pro duševní zdraví. Fungovala už při předchozí Babišově vládě. „Připravila celou reformu psychiatrické péče, kterou předchozí vláda bohužel zničila,“ postěžoval si premiér. Chce na téma dohlížet. „Je to moje osobní priorita,“ řekl po jednání vlády premiér. V letošním roce by se mělo otevřít 25 nových center, z toho čtyři budou podle něj dětské.
Neslintejte nám na Pirátky, řekl Bartoš
Jeho vystoupení ve čtvrtek při interpelací naštvalo bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše. „Mě jako člověka uráží vaše fascinace ženami a mladými ženami v Pirátech. Prosím vás, neslintejte nám na Pirátky, já vám taky neslintám na paní Peštovou (poslankyně ANO Berenika Peštová – pozn. redakce). Já si myslím, že to je vysoce nedůstojné. Já být manžel některé z mých kolegyň a kamarádek, tak normálně, ty jo, normálně si vás vytáhnu za flígr, protože to je nehorázné urážet tady Pirátky,“ řekl Bartoš.
Jeho kolegyně Michala Moricová reagovala na Babiše smířlivěji. „Jsme připraveni konstruktivně spolupracovat na tématech, kde je možné najít společnou řeč. Ve chvíli, kdy pozvání padne jako vážně míněné, včetně návrhu termínu, času a možnosti dohodnout se na konkrétní agendě, ráda se takové schůzky zúčastním. Téma duševního zdraví je pro nás velmi důležité a týká se nás všech,“ uvedla Michaela Moricová. Totéž podle ní platí i pro další témata jako digitální závislosti, chat control i problematiku dostupnosti bydlení. „Teď je řada na panu premiérovi. My jsme ke konstruktivnímu jednání otevření,“ sdělila Moricová.
Její kolegyně Vendula Svobodová je zdrženlivější. „Je to něco, co od pana premiéra neslyšíme poprvé, také to spíš vnímám jako nějakou strategii a snahu nás rozklížit, než něco, co by skutečně podmiňovalo naši spolupráci. Myslím, ze pokud by chtěl byt konstruktivní, tak nehledí na stranickou příslušnost, ale na kvalitu předkládaných návrhů. Pozvání bych přijala, pokud bych viděla skutečný zájem o téma, se kterým přicházím, jako například podpora ohrožených dětí,“ uvedla Svobodová.
„Slova pana premiéra vnímám především jako velmi průhledný pokus, jak vzkázat voličům, že se bude s vybranými Pirátkami bavit pouze za jeho podmínek. To je nepřijatelné. Respektuji instituci Úřadu vlády a věcné diskusi se nebráním. Politika se má odehrávat u jednacího stolu. Moje případná návštěva u pana premiéra by však nikdy nebyla soukromým dýchánkem na základě jeho osobního výběru,“ odvětila iDNES.cz Lenka Martínková Španihelová.
„Pokud má pan premiér skutečný zájem o naše názory a kompetence, můžeme se kdykoliv sejít u jednacího stolu. Odmítám dělat panu premiérovi stafáž v jeho PR kampani. Pokud nás označuje za úžasné a vzdělané, měl by v první řadě řešit naše návrhy zákonů, která v parlamentu předkládáme, místo aby nás kádroval podle toho, kdo je mu sympatický,“ dodala.
Redakce iDNES.cz oslovila Babiše s tím, že několik poslankyň Pirátů uvedlo, že jsou připraveny s ním jednat, pokud je to míněno vážně, třeba o agendě duševního zdraví, ale i jiných věcných tématech. „Pozvete je tedy? A zpětně řečeno, nezměnil byste něco na tom, jak jste mluvil ve čtvrtek o některých mladých Pirátkách, jak se pak proti tomu ohradil pan Bartoš?“ dostal otázku premiér. Zatím neodpověděl.