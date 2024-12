I díky Martínkovi se Vilík dočká genové léčby za 20 milionů v Austrálii

Léčba, na kterou se vybraly peníze ve veřejné sbírce, by v ideálním případě měla malému Vilému Kučerovi zdravotní potíže zastavit a umožnit mu návrat k běžnému dětskému životu. | foto: Lucie Kučerová

Dvouletý Vilík Kučera z Brna trpí vzácnou nemocí, kterou má asi jen 30 dětí na světě. Jde o hereditární spastickou paraplegii typu 56 (SPG56), neurodegenerativní onemocnění, které ho omezuje natolik, že je zcela odkázaný na péči rodičů.

Léčba zatím neexistuje. V Austrálii ale dokončují vývoj genové terapie, která by mohla po jednorázové aplikaci léčivého preparátu nemoc zastavit podobně jako u Martínka. Zájemci už se mohou hlásit, pokud ovšem mají 20 milionů korun. Vilíkovi přispělo mnoho lidí včetně čtenářů iDNES.CZ a také rodina Martínka, kterému lidé poslali na léčbu v zahraničí víc peněz, než potřeboval.

„Vilémkova rodina si u nás v létě založila sbírku, kam Martínkova rodina přispěla milionem korun. I díky tomu se podařilo velmi rychle, během deseti dnů, vybrat celou potřebnou částku a rodiče mohli svého chlapce zaregistrovat k léčbě. Z Austrálie dostali potvrzení, že získal poslední volné místo ve skupině pacientů pro aplikaci první várky připravované genové terapie. Léčby by se tyto děti mohly dočkat už na jaře,“ říká mluvčí dárcovské platformy Znesnáze Simona Rajdl Patelisová.

Podotkla, že do sbírky přispělo 26 tisíc lidí, čehož si rodina velmi váží. „Jsme šťastní, že se nám podařilo Vilíkovi zajistit jedinou možnost ke zlepšení jeho stavu. Nyní nám nezbývá než věřit, že léčba bude mít co nejlepší efekt a syn tak bude mít možnost žít svůj život co nejplnohodnotněji. Překvapilo nás, jak dokážou být lidé empatičtí a solidární, což nám dodalo sílu,“ poděkovali rodiče chlapce na dárcovské platformě.

Její mluvčí podotkla, že rodiče Martínka finančně podpořili kromě Vilíka i dalších třináct rodin, které sháněly peníze na léčbu dětí a žádaly veřejnost o pomoc prostřednictvím platformy Znesnáze.

„Z peněz pro Martínka jsme podpořili už 130 dětí částkou téměř 12 milionů korun. Z toho 56 dětí mělo sbírky na platformách Donio či Znesnáze, kterým jsme poslali téměř sedm milionů. Další peníze šly na různé rehabilitační programy pro děti, ale vždy na doporučení lékaře,“ říká Martínkova máma Eva Zatloukalová s tím, že nejčastěji posílali do sbírek od 50 tisíc do jednoho milionu korun. A chtějí v tom pokračovat.

„Cítíme velký vděk nejen za našeho Martínka, ale i za všechny ostatní děti a jejich rodiny, kterým bylo a ještě bude možné pomoci,“ dodává otec Martínka Tomáš Zatloukal.