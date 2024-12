Objevitel úplavice i milenec Němcové. Hvězdného lékaře Lambla vyhnal režim

Narodil se 5. prosince 1824 v rodině Františka Lambla, hospodářského správce hraběte Schönborna, v Letinách na Plzeňsku. Přestože otec poměrně brzy zemřel, vypracovali se sourozenci Lamblovi mezi elitu české vědy a na počátku 20. století mívali i nejvyšší hrob na Olšanech.

Počátkem 40. let studuje na Univerzitě Karlově medicínu a s mladším bratrem Janem Baptistou (pozdějším rektorem ČVUT) podniká vlastivědné túry. Sám se vydá pěšky až do Terstu a putuje po Bosně i po Chorvatsku, odkud posílá reportáže, především K. H. Borovskému do Národních listů.