Ruské praní peněz? Vila za čtvrt miliardy. Policie obvinila Rusa, že obcházel sankce

Podle smlouvy, kterou za firmu podepisoval na základě plné moci právě Kalantyrskij, za 10,6 milionu eur, v přepočtu přes 255 milionů korun. Odkud peníze byly, nelze dohledat.

Kalantyrskij je první stíhaný Rus za to, že podle české policie pomáhal legalizovat desítky milionů korun oligarchovi a příteli Vladimira Putina Arkadiji Rotenbergerovi. Podle policie proteklo do Česka a dále do daňových rájů na sto milionů korun patřících právě tomuto Rusovi, který je už od roku 2015 kvůli ruské anexi Krymu na sankčním seznamu. Kalantyrskij, jehož jméno zveřejnil první Deník N, to odmítá. Stejně jako odmítá, že by porušoval mezinárodní sankce.