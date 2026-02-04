Vila krále podsvětí Běly má nového majitele. Prodala se za cenu běžného bytu v Praze

Vila v Úvalech u Prahy, spojená se jménem někdejšího krále romského podsvětí Antonína Běly, má po roce a půl na trhu nového majitele. Nemovitost, která vzbuzovala pozornost svou minulostí i opakovaným zlevňováním, se prodala za částku odpovídající ceně třípokojového bytu v Praze.
Antonína Bělu zavraždilo maskované komando v dubnu 1996 v jeho vile ve...

Antonína Bělu zavraždilo maskované komando v dubnu 1996 v jeho vile ve středočeských Úvalech (uprostřed). | foto: Google Maps

Dům romského mafiána Antonína Běly býval v první polovině 90. let klíčovým...
Hrob Antonína Běly
Richard Němec jako Antonín Běla v seriálu Devadesátky (2022)
Dva úhlavní nepřátelé František Mrázek a Antonín Běla.
Informaci pro server Život v Česku potvrdil realitní makléř Michal Dvořák, který prodej zprostředkovával. Podle něj sehrála klíčovou roli skutečnost, že nový majitel dokázal odhlédnout od kontroverzní minulosti domu a soustředil se především na jeho investiční potenciál.

„Dům koupila soukromá osoba a k samotnému prodeji došlo ještě v průběhu loňského roku. Jsem rád, že se nakonec našel někdo, kdo v něm viděl hlavně zajímavou investici, přestože má objekt pro některé lidi temný příběh,“ uvedl Dvořák.

Jak bydlel Mrázek, Běla či Krejčíř. Z honosných sídel zbyly relikty devadesátek

Nemovitost se dlouhodobě objevovala v realitních nabídkách jako dům s neobvyklou historií. V závěrečné fázi inzerce byla nabízena přibližně za 10,9 milionu korun, tedy za částku odpovídající ceně běžného třípokojového bytu v Praze. Opakované snižování ceny přitahovalo pozornost veřejnosti a naznačovalo snahu přilákat vážné zájemce.

Dlouhé hledání i desítky prohlídek

Podle makléře se finální prodejní cena výrazně nelišila od poslední zveřejněné částky, konkrétní číslo však sdělit nechtěl. Zájem o dům byl přesto mimořádný. „Během roku a půl se ozvalo 105 lidí a uskutečnilo se celkem 73 prohlídek,“ upřesnil.

Právě dlouhá doba prodeje vyvolávala v minulosti otázky, proč vila ani po zlevnění nenachází kupce. „Objekt má tři podlaží s osmi místnostmi. Je ve špatném stavu, což představuje významný potenciál pro nové majitele k rekonstrukci,“ lákala realitka ke koupi domu.

Dvořák už dříve vysvětloval, že část zájemců narazila na problémy s financováním, další odradila pověst nemovitosti spojená s jejím někdejším majitelem.

Hrob Antonína Běly

Právě před cihlovou vilkou totiž vypálili na Bělu v roce 1996 neznámí pachatelé 40 ran ze samopalu. Mezi podezřelými byl i jeho společník František Mrázek a Bělův bývalý bodyguard Pavel Šrytr.

Po Bělovi zůstala vdova Marie, která v listopadu 2020 spáchala sebevraždu. Bělová sice nikdy neřekla, že je přesvědčená, že manžela nechal zabít Mrázek, ale také tuto verzi nikdy nevyloučila. Novinářům vždy říkala, že ti dva „...si to vyříkají na druhém břehu“.

Dům na okraji Úval kdysi zdědila právě jeho manželka. Po její smrti přešel do vlastnictví synů. „Už dlouho jsem tady nikoho neviděla,“ pověděla před rokem redakci MF DNES seniorka, která bydlí hned naproti opuštěnému domu.

Podle informací MF DNES se Bělův mladší syn Marcel předávkoval a vlastníkem třípodlažní nemovitosti z roku 1980 byl až doposud druhý syn Jaroslav.

