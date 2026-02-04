Informaci pro server Život v Česku potvrdil realitní makléř Michal Dvořák, který prodej zprostředkovával. Podle něj sehrála klíčovou roli skutečnost, že nový majitel dokázal odhlédnout od kontroverzní minulosti domu a soustředil se především na jeho investiční potenciál.
„Dům koupila soukromá osoba a k samotnému prodeji došlo ještě v průběhu loňského roku. Jsem rád, že se nakonec našel někdo, kdo v něm viděl hlavně zajímavou investici, přestože má objekt pro některé lidi temný příběh,“ uvedl Dvořák.
Nemovitost se dlouhodobě objevovala v realitních nabídkách jako dům s neobvyklou historií. V závěrečné fázi inzerce byla nabízena přibližně za 10,9 milionu korun, tedy za částku odpovídající ceně běžného třípokojového bytu v Praze. Opakované snižování ceny přitahovalo pozornost veřejnosti a naznačovalo snahu přilákat vážné zájemce.
Dlouhé hledání i desítky prohlídek
Podle makléře se finální prodejní cena výrazně nelišila od poslední zveřejněné částky, konkrétní číslo však sdělit nechtěl. Zájem o dům byl přesto mimořádný. „Během roku a půl se ozvalo 105 lidí a uskutečnilo se celkem 73 prohlídek,“ upřesnil.
Právě dlouhá doba prodeje vyvolávala v minulosti otázky, proč vila ani po zlevnění nenachází kupce. „Objekt má tři podlaží s osmi místnostmi. Je ve špatném stavu, což představuje významný potenciál pro nové majitele k rekonstrukci,“ lákala realitka ke koupi domu.
Dvořák už dříve vysvětloval, že část zájemců narazila na problémy s financováním, další odradila pověst nemovitosti spojená s jejím někdejším majitelem.
Právě před cihlovou vilkou totiž vypálili na Bělu v roce 1996 neznámí pachatelé 40 ran ze samopalu. Mezi podezřelými byl i jeho společník František Mrázek a Bělův bývalý bodyguard Pavel Šrytr.
Po Bělovi zůstala vdova Marie, která v listopadu 2020 spáchala sebevraždu. Bělová sice nikdy neřekla, že je přesvědčená, že manžela nechal zabít Mrázek, ale také tuto verzi nikdy nevyloučila. Novinářům vždy říkala, že ti dva „...si to vyříkají na druhém břehu“.
Dům na okraji Úval kdysi zdědila právě jeho manželka. Po její smrti přešel do vlastnictví synů. „Už dlouho jsem tady nikoho neviděla,“ pověděla před rokem redakci MF DNES seniorka, která bydlí hned naproti opuštěnému domu.
Podle informací MF DNES se Bělův mladší syn Marcel předávkoval a vlastníkem třípodlažní nemovitosti z roku 1980 byl až doposud druhý syn Jaroslav.