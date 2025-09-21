Gočárův venkovský unikát. Kubistická vila v Libodřicích vítá nově návštěvníky

Tereza Tykalová
  13:06
Přestože obec Libodřice nedaleko Kolína vypadá na první pohled nenápadně a většinu z ní tvoří hospodářská stavení, ukrývá nečekaný poklad. Právě v obci s přibližně třemi stovkami obyvatel stojí jediná venkovská kubistická vila v Česku. Tu si nechal na začátku 20. století postavit velkostatkář a cukrovarník Adolf Bauer.
Bauerova vila je kubistická vila, kterou si v obci Libodřice v okrese Kolín ve...

Bauerova vila je kubistická vila, kterou si v obci Libodřice v okrese Kolín ve Středočeském kraji, nechal v letech 1912–1914 vystavět velkostatkář Adolf Bauer. Autorem vily je významný český architekt Josef Gočár. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Bauerova vila je kubistická vila, kterou si v obci Libodřice v okrese Kolín ve...
Bauerova vila je kubistická vila, kterou si v obci Libodřice v okrese Kolín ve...
Bauerova vila je kubistická vila, kterou si v obci Libodřice v okrese Kolín ve...
Bauerova vila je kubistická vila, kterou si v obci Libodřice v okrese Kolín ve...
32 fotografií

Ten byl ve své době jedním z nejbohatších podnikatelů na Kolínsku. Jeho nové sídlo mělo odrážet nejen bohatství, ale i vkus a moderní myšlení. S žádostí o návrh domu se proto obrátil na uznávaného architekta Josefa Gočára, který měl tehdy už za sebou své nejvýraznější kubistické stavby – například dům U Černé Matky Boží v Praze nebo lázeňský dům v Bohdanči.

Gočár tehdy vytvářel své projekty například v nedalekých Pardubicích, což je podle odborníků jeden z faktorů, který mohl přispět k setkání s Bauerem. V kubistickém duchu vznikla mezi lety 1912 a 1914 i vila pro rodinu Bauerů.

Největší český architekt 20. století Josef Gočár dokáže dodnes fascinovat

„Vila samotná je zajímavá tím, že projevuje Gočárovu obrovskou citlivost pro lokální a časový kontext stavby,“ vysvětluje kurátorka expozice Lucie Vlčková. Některé prvky podle ní odkazují k barokní architektuře, například mansardová střecha, kterou mohl Gočár připomenout původní barokní zámeček v sousedství.

Stavba má podle Vlčkové řadu monumentálních prvků, například hlavní jižní průčelí nebo prostornou schodišťovou halu. „Současně třeba poměrem výšky stropů v jednotlivých místnostech a šířkou rozměrů zachovává lidská měřítka,“ doplnila Vlčková. Kromě vysokých stropů mohou návštěvníky překvapit kubistické detaily například na zábradlí nebo u věšáků na kabáty.

Kadeřnictví i knihovna

Sám Adolf Bauer si život v kubistické vile příliš neužil. V roce 1929 totiž zemřel. Manželka s dcerami zůstaly v Libodřicích ještě dva roky a následně se přestěhovaly do Prahy. Do vily už se nikdy nevrátily, protože se celá rodina stala obětí holokaustu.

Kubistických staveb je v Praze jen několik. Přesto jsme si jednu znehodnotili

Dům i s přilehlým velkostatkem tak byl v roce 1940 zkonfiskován nacisty jako židovský majetek. O osm let později vilu znárodnili komunisté. V 50. letech sloužila například jako knihovna nebo kadeřnictví. Vila je od roku 1958 památkově chráněna. Přesto se ale o dům nikdo desetiletí nestaral a Bauerova vila dlouhodobě chátrala.

To se změnilo až po roce 2000, kdy se vily ujala Nadace českého kubismu. Ta se postarala její o záchranu a rekonstrukci.

Nový začátek

Od letošního roku se o vilu stará Uměleckoprůmyslové muzeum, které ji od nadace odkoupilo za přibližně 38 milionů korun. „Máme velké plány a myslím si, že to je skutečně architektonický klenot, který má mezinárodní věhlas, takže v nejbližších dnech bude zapsán na seznam ikonických domů, Iconic Houses. Právě v těchto dnech podáváme přihlášku,“ řekl ředitel muzea Radim Vondráček.

Lidé si často myslí, že žiju v Gočárově domě, říká jeho pravnučka

Vila je přístupná veřejnosti od začátku července. Návštěvníci si mohou při prohlídce prohlédnout i interiéry, které jsou zařízené kubistickým nábytkem, který ale původně ve vile nebyl. Originální vybavení se totiž nedochovalo a kurátoři museli vilu zařídit vybavením, které bylo původně určené pro jiné objekty.

„Asi pro nás nejvzácnější je soubor nábytku určeného pro sochaře Josefa Mařatku, protože je od Vlastislava Hofmana z toho úplně prvního tvůrčího období,“ řekl Vondráček. V prvním patře na návštěvníky čeká výstava kubistických artefaktů, jako je nádobí nebo produkty družstva Artěl.

Gočár v interiéru mlýnů tvořit moc nemohl. My ano, říká architekt nové galerie

Přestože k památce nevede při průjezdu obcí žádná navigační cedule, podle mluvčí muzea Rady Potměšilové je o vilu zájem. „Přestože máme otevřeno jen čtyři dny v týdnu, tak od začátku července do vily zavítalo přibližně 1 800 návštěvníků. Je to skvělé číslo,“ uvedla.

S památkou má muzeum i další plány. „Promýšlíme různé doprovodné programy vázané i třeba k rodině Bauerů, k osudu židovského obyvatelstva v Čechách a samozřejmě ke kubismu,“ doplnil Vondráček.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Muže u Běchovic srazil vlak, na železnici v neděli zemřeli už tři lidé

Na železnici v neděli zemřeli již tři lidé. Zatím poslední obětí je muž, kterého kolem poledne srazil vlak v Praze mezi Libní a Běchovicemi. Řekl to mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Provoz...

21. září 2025  13:42

Gočárův venkovský unikát. Kubistická vila v Libodřicích vítá nově návštěvníky

Přestože obec Libodřice nedaleko Kolína vypadá na první pohled nenápadně a většinu z ní tvoří hospodářská stavení, ukrývá nečekaný poklad. Právě v obci s přibližně třemi stovkami obyvatel stojí...

21. září 2025  13:06

Čína je jejich soupeř i partner. Bambusová taktika se Vietnamu vyplácí, říká Kmoníček

Premium

Proč letos v severočeské Chrastavě odhalili pamětní desku někdejšímu vietnamskému komunistickému vůdci Ho Či Minovi? Čím to, že se ještě dnes na severu Vietnamu domluvíte česky mnohem častěji než v...

21. září 2025

Ruské stíhačky nad Estonskem bude mimořádně řešit Rada bezpečnosti OSN

Narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN, uvedla to v neděli estonská diplomacie, která o svolání rady...

21. září 2025  12:39,  aktualizováno  12:52

Dálnici D1 uzavřely u Jažlovic tři řetězové nehody blízko sebe, bouralo jedenáct aut

Dálnici D1 v neděli uzavřely poblíž Jažlovic u Prahy na 13. kilometru ve směru na Prahu tři nehody, které se staly blízko sebe. Předběžně jde celkem o 11 vozů. Na místě zasahovaly všechny záchranné...

21. září 2025  11:51,  aktualizováno  12:37

Třeba zažijeme rumunský scénář, reagoval Ševčík na soud kvůli možným koalicím

Do sněmovních voleb zbývají dva týdny. V diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se do sebe pustili zástupci koaličních a opozičních stran. Tématem byl také Ústavní soud, který má...

21. září 2025  11:39,  aktualizováno  12:09

Vymazat vše ukrajinské. Rusko „zdobí“ zničený Mariupol svými muraly

Rusové v okupovaném Mariupolu na pobřeží Azovského moře zničili všechny ukrajinské nástěnné malby, památníky a sochy a nahradili je svými vlastními. Uvedli to ukrajinští úředníci, podle nichž se...

21. září 2025

Britský premiér oznámí uznání Palestiny jako nezávislého státu. Navzdory Trumpovi

Britský premiér Keir Starmer v neděli odpoledne oznámí, že Spojené království uznává Palestinu jako samostatný stát. Uvedl to místopředseda vlády a ministr spravedlnosti David Lammy. Potvrdil tak...

21. září 2025  7:33,  aktualizováno  11:57

Exministr dopravy Kremlík chce zpět do politiky. Pro funkci si nejdu, tvrdí

Právník, bývalý ministr dopravy, zakladatel a ředitel Středoevropského institutu pro rozvoj dopravy Vladimír Kremlík se vrací do politiky. Coby lídr středočeské kandidátky hnutí Přísaha kandiduje do...

21. září 2025  11:30

Boj o třetí místo mezi Starosty a SPD pokračuje, těsně by uspěli i Motoristé

Volby do Sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo opět hnutí ANO, které by získalo 30,9 procenta. Druhá by skončila koalice SPOLU, a to s 19,5 procenty. Třetí příčka...

21. září 2025  11:09,  aktualizováno  11:17

LIDEX CZ s.r.o.
Obchodník

LIDEX CZ s.r.o.

nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč

Dalších 33 067 volných pozic

Dny NATO v Ostravě vrcholí. Duka tradičně požehnal novým policistům a hasičům

Přímý přenos

Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě a na diváky čeká opět zhruba do pěti hodin odpoledne mnoho...

21. září 2025  8:51,  aktualizováno  11:15

„Jíme žrádlo pro zvířata.“ Rozvrácený Súdán hladoví, děti umírají na podvýživu

Ve Fáširu na západě Súdánu přijme poslední fungující nemocnice desítky podvyživených dětí. Dospělí je nemají čím nakrmit, zbývá jen pasta obvykle dávaná zvířatům. Kvůli občanské válce, která v zemi...

21. září 2025  10:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.