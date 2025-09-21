Ten byl ve své době jedním z nejbohatších podnikatelů na Kolínsku. Jeho nové sídlo mělo odrážet nejen bohatství, ale i vkus a moderní myšlení. S žádostí o návrh domu se proto obrátil na uznávaného architekta Josefa Gočára, který měl tehdy už za sebou své nejvýraznější kubistické stavby – například dům U Černé Matky Boží v Praze nebo lázeňský dům v Bohdanči.
Gočár tehdy vytvářel své projekty například v nedalekých Pardubicích, což je podle odborníků jeden z faktorů, který mohl přispět k setkání s Bauerem. V kubistickém duchu vznikla mezi lety 1912 a 1914 i vila pro rodinu Bauerů.
„Vila samotná je zajímavá tím, že projevuje Gočárovu obrovskou citlivost pro lokální a časový kontext stavby,“ vysvětluje kurátorka expozice Lucie Vlčková. Některé prvky podle ní odkazují k barokní architektuře, například mansardová střecha, kterou mohl Gočár připomenout původní barokní zámeček v sousedství.
Stavba má podle Vlčkové řadu monumentálních prvků, například hlavní jižní průčelí nebo prostornou schodišťovou halu. „Současně třeba poměrem výšky stropů v jednotlivých místnostech a šířkou rozměrů zachovává lidská měřítka,“ doplnila Vlčková. Kromě vysokých stropů mohou návštěvníky překvapit kubistické detaily například na zábradlí nebo u věšáků na kabáty.
Kadeřnictví i knihovna
Sám Adolf Bauer si život v kubistické vile příliš neužil. V roce 1929 totiž zemřel. Manželka s dcerami zůstaly v Libodřicích ještě dva roky a následně se přestěhovaly do Prahy. Do vily už se nikdy nevrátily, protože se celá rodina stala obětí holokaustu.
Dům i s přilehlým velkostatkem tak byl v roce 1940 zkonfiskován nacisty jako židovský majetek. O osm let později vilu znárodnili komunisté. V 50. letech sloužila například jako knihovna nebo kadeřnictví. Vila je od roku 1958 památkově chráněna. Přesto se ale o dům nikdo desetiletí nestaral a Bauerova vila dlouhodobě chátrala.
To se změnilo až po roce 2000, kdy se vily ujala Nadace českého kubismu. Ta se postarala její o záchranu a rekonstrukci.
Nový začátek
Od letošního roku se o vilu stará Uměleckoprůmyslové muzeum, které ji od nadace odkoupilo za přibližně 38 milionů korun. „Máme velké plány a myslím si, že to je skutečně architektonický klenot, který má mezinárodní věhlas, takže v nejbližších dnech bude zapsán na seznam ikonických domů, Iconic Houses. Právě v těchto dnech podáváme přihlášku,“ řekl ředitel muzea Radim Vondráček.
Vila je přístupná veřejnosti od začátku července. Návštěvníci si mohou při prohlídce prohlédnout i interiéry, které jsou zařízené kubistickým nábytkem, který ale původně ve vile nebyl. Originální vybavení se totiž nedochovalo a kurátoři museli vilu zařídit vybavením, které bylo původně určené pro jiné objekty.
„Asi pro nás nejvzácnější je soubor nábytku určeného pro sochaře Josefa Mařatku, protože je od Vlastislava Hofmana z toho úplně prvního tvůrčího období,“ řekl Vondráček. V prvním patře na návštěvníky čeká výstava kubistických artefaktů, jako je nádobí nebo produkty družstva Artěl.
Přestože k památce nevede při průjezdu obcí žádná navigační cedule, podle mluvčí muzea Rady Potměšilové je o vilu zájem. „Přestože máme otevřeno jen čtyři dny v týdnu, tak od začátku července do vily zavítalo přibližně 1 800 návštěvníků. Je to skvělé číslo,“ uvedla.
S památkou má muzeum i další plány. „Promýšlíme různé doprovodné programy vázané i třeba k rodině Bauerů, k osudu židovského obyvatelstva v Čechách a samozřejmě ke kubismu,“ doplnil Vondráček.