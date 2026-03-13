Víkendové počasí rozdělí Česko. Mapa ukazuje, kde bude 16 stupňů a kde nasněží

Petra Škraňková
  11:10
Počasí o víkendu rozdělí Českou republiku na dvě části. A skoro přesně na historické země. Zatímco v Čechách bude na horách sněžit, na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji.
Lipno pomalu odtává, ale ledová krusta ještě zůstává (6. března 2026)

Lipno pomalu odtává, ale ledová krusta ještě zůstává (6. března 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...
V neděli se Česká republika rozdělí na chladnější a teplejší část.
Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026)
Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026)
„Během víkendu bude postupovat přes naše území od západu zvlněná studená fronta, která přinese velký teplotní kontrast mezi západem a východem našeho území a do hor, zejména v Čechách, po delší době i sněžení,“ vysvětlují meteorologové v předpovědi na víkend.

V sobotu bude zpočátku slunečno, ale v Čechách se od západu během dne obloha zatáhne. Večer dorazí na západ Čech místy přeháňky, ale na horách bude v polohách nad tisíc metrů sněžit.

Odpolední maximální teploty vystoupají na 11 až 16, a na Moravě a ve Slezsku dokonce až na 18 °C.

„Během dne se zejména ve východní polovině území rozfouká čerstvý jihovýchodní vítr, který místy dosáhne nárazů kolem 18 m/s,“ varují meteorologové.

Předpověď nového sněhu o víkendu 14. a 15. března 2026

Předpověď silného větru na víkend

Neděle přinese ještě větší teplotní kontrast mezi západem a východem Česka. Bude převládat velká oblačnost, na východě zpočátku může být i polojasná obloha. Místy se v Čechách objeví přeháňky nebo občasný déšť a také bude sněžit. Ráno už v polohách nad 700 metry a během dne od tisíce metrů výš.

Ranní minimální teploty budou pohybovat většinou kolem 6 stupňů, ale v západní polovině Čech bude chladněji, kolem 2 °C. Odpolední maximální teploty budou v Čechách mezi 4 až 9 stupni, zatímco na Moravě a ve Slezsku bude podstatně tepleji, většinou mezi 10 až 15 °C.

V neděli se Česká republika rozdělí na chladnější a teplejší část.

„Zejména na horách v Čechách se dočkáme po delší době i nové sněhové pokrývky,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Během celého víkendu napadne v polohách nad 800 m n. m. až 7 centimetrů nového sněhu.

Sněžit bude i v pondělí. V Česku bude oblačno až zataženo, místy přeháňky, v polohách nad 800 metrů i sněhové. Později večer částečné ubývání srážek i oblačnosti. V noci na pondělí teploty spadnou k 5 až 1 °C, na západě Čech až k nule. Přes den teploměry ukážou 7 až 11 °C.

V úterý se vrátí polojasné počasí, na jihovýchodě ale bude zpočátku ještě zataženo a místy občasný déšť nebo přeháňky. V polohách nad 800 metrů meteorologové čekají srážky smíšené nebo sněhové, napadnou další tři centimetry nového sněhu. V noci může mrznout, nejnižší teploty se budou pohybovat mezi +3 až -2 stupni, přes den vyšplhají k 6 až 11 stupňům Celsia.

Předpověď teplot do pátku 20. března

Noci budou od středy do pátku mrazivé, teploty se budou pohybovat mezi +2 až -3 °C, při déletrvající malé oblačnosti mohou spadnout až k -5 °C. Přes den se očekává 8 až 13 stupňů. Obloha bude většinou polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle objeví přeháňky, na horách i srážky sněhové.

