Letecký speciál přivezl Čechy z Vietnamu, země také darovala roušky

21:37 , aktualizováno 21:37

Speciální let z Vietnamu ve středu odpoledne přivezl do Prahy 204 Čechů a 82 občanů dalších 11 zemí Evropské unie. Byl to první repatriační let v době koronavirové pandemie, který koordinovala Evropská unie. Letadlo dovezlo do Česka také tisíce látkových roušek, které zemi darovalo vietnamské ministerstvo veřejné bezpečnosti.