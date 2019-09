Únos za bílého dne. Vietnamci v Česku se po incidentu bojí o své bezpečí

7:41 , aktualizováno 7:41

Před dvěma lety byl bývalý vietnamský komunistický funkcionář za bílého dne unesen z Berlína přes Česko a Slovensko do Vietnamu. Mnozí Vietnamci se po tomto incidentu začali v Česku bát o svou bezpečnost. Ve zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za loňský rok to uvedli vietnamští zástupci. Dokument by měla projednat v pondělí vláda.