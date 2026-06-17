Vidlákův institut si koupil sýpku v polích za miliony, dříve chtěl komunitní centrum

Městys Oleksovice má přes 600 obyvatel a nachází se sotva deset minut autem od třítisícové Miroslavi, kde žije bývalý předseda Stačilo! a bloger známý jako Vidlák.
Přímo u něj doma sídlí Institut českého venkova, který si dává za cíl provozovat jeho blog „Vidlákovy kydy“, propagovat domácí zemědělství, vesnický život či pořádat naučné kurzy o českém venkově.
Těsně po říjnových sněmovních volbách ale Sterzik otočil a prohlásil, že žádné komunitní centrum nebude, a místo toho žádal lidi o peníze na svou osobní potřebu.