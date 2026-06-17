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Vidlákův institut si koupil sýpku v polích za miliony, dříve chtěl komunitní centrum

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Institut českého venkova Daniela Sterzika alias Vidláka si za čtyři miliony korun koupil pozemek v Oleksovicích na Znojemsku. (14. června 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
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  20:00
Institut českého venkova bývalého předsedy hnutí Stačilo! Daniela Sterzika alias Vidláka zakoupil na Znojemsku zemědělský pozemek se starou sýpkou a garáží. Sterzik dříve slíbil, že za peníze získané z darů vybuduje komunitní centrum pro své politické fanoušky.

Městys Oleksovice má přes 600 obyvatel a nachází se sotva deset minut autem od třítisícové Miroslavi, kde žije bývalý předseda Stačilo! a bloger známý jako Vidlák.

Přímo u něj doma sídlí Institut českého venkova, který si dává za cíl provozovat jeho blog „Vidlákovy kydy“, propagovat domácí zemědělství, vesnický život či pořádat naučné kurzy o českém venkově.

Těsně po říjnových sněmovních volbách ale Sterzik otočil a prohlásil, že žádné komunitní centrum nebude, a místo toho žádal lidi o peníze na svou osobní potřebu.

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