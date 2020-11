Co dělat, když se kolem střílí? Utíkejte, zachráníte se, radí kriminalista

Co dělat v případě, že jste na ulici a někdo začne do lidí střílet? Lehnout si na zem? Utéct? Schovat se do nejbližší budovy?

Je to zcela jednoduché – utéct, schovat se, nebo když není jiná šance, bojovat. Je třeba ale říct, že kdo si myslí, že jako neozbrojený vyhraje nad člověkem se střelnou zbraní, je blázen. Proto je třeba neustále myslet na to, že je nutné z takového místa co nejdříve zmizet.