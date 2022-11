VIDEA TÝDNE: Srážka letadel, požár supermarketu a osvobození Chersonu

Sobotní srážku dvou historických vojenských letadel na přehlídce Wings Over Dallas v americkém Texasu nepřežil nikdo z šesti členů posádek, potvrdili vyšetřovatelé. Podle videozáznamů z místa se stíhací letoun Bell P-63 Kingcobra ve vzduchu srazil s „létající pevností“ bombardérem Boeing B-17. Tragický okamžik srážky strojů natočili diváci.

Režisérka Marie Poledňáková, jejíž film S tebou mě baví svět zvolili diváci v anketě českou komedií století, zemřela ve věku 81 let. Poledňáková byla režisérkou mnoha dětských a rodinných filmů, k nimž si většinou psala také scénáře. Na přelomu 70. a 80. let natočila několik komedií, které jsou u diváků oblíbené dodnes.

Policisté chytili mladíka, který podle nich může za požár prodejny potravin Penny Market v Chodově na Sokolovsku. Způsobil ho, když se snažil pomocí zapalovače dostat z prostoru nákupních vozíků zapadlý mobilní telefon. Natočila ho při tom bezpečnostní kamera.

U další hromadné bitky v centru Liberce zasahovali policisté. Zatímco před necelými dvěma týdny se před Severočeským muzeem poprala skupina dětí, o víkendu se do sebe na Soukenném náměstí brutálně pustili dospělí. Policie incident vyšetřuje jako výtržnictví a prosí o pomoc případné svědky.

Cherson se vrací do ukrajinských rukou. Vojáci tento týden vstoupili do města donedávna okupovaného Rusy. Lidé ve městě vyšli do ulic se modro-žlutými vlajkami, aby přivítali osvoboditele. Cherson, ležící na západním břehu Dněpru poblíž ústí do Černého moře, byl prvním větším městem, kterého se Rusové zmocnili po svém jarním vpádu na Ukrajinu.