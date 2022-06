VIDEA TÝDNE: Ničivý požár, Deppovo vítězství i ruská prostořekost

Oběťmi středečního požáru v alzheimer centru v Roztokách u Prahy jsou dva klienti. Požár si kromě dvou mrtvých vyžádal i 55 zraněných, dva lidé jsou v kritickém stavu. Jde tak o jeden z nejtragičtějších požárů v domovech pro seniory za poslední roky. Podle předběžného odhadu hasičů způsobil oheň hmotnou škodu asi 70 milionů korun.

Sedmičlenná porota ve středu definitivně rozhodla ostře sledovaný spor mezi Johnnym Deppem (58) a Amber Heardovou (36). Herečku uznala vinnou z pomluvy jejího bývalého manžela a za výroky o domácím násilí jí uložila zaplatit odškodné v celkové výši 15 milionů dolarů (skoro 350 milionů korun).

Ruská televizní moderátorka Olga Skabejevová, která je známou tváří propagandy, tento týden v živém vysílání znovu oznámila, že začala třetí světová válka. Tentokrát přitvrdila tvrzením, že Rusko je nuceno provést demilitarizaci i Severoatlantické aliance (NATO). Tento výrok ještě umocnil poslanec Oleg Morozov, který navrhuje unášet válečné ministry zemí NATO.

V pařížském muzeu Louvre minulou neděli muž přestrojený za ženu na invalidním vozíku hodil dort na obraz Mony Lisy. Slavné dílo od Leonarda da Vinciho chrání silné neprůstřelné sklo, a tak nebyl poškozen. Útočník tvrdil, že bojuje za ochranu životního prostředí. O kuriózním incidentu v pondělí informovala stanice BFMTV.

Tento nápad se zrodil z jednoduchého nápadu a kutilského nutkání dovést ho do konce. Jak vyřešit chlazení piva na chatě, kde není elektřina, jen blízký potok? Čtenář Vojtěch se rozhodl elektřinu vyrobit sám. Ovšem než to dokázal, musel se prodrat spoustou potíží. Vlastně jako je to vždy, když se musíte seznámit s celou problematikou úplně od začátku.