VIDEA TÝDNE: Barcelona si zahrála v Praze, naštvaná Borhyová a odpálený jeřáb

Slavističtí fotbalisté svedli vyrovnaný boj se slavnou Barcelonou, s fantastickým publikem v zádech v Edenu proti gigantovi sahali po remíze, ale ve třetím utkání základní skupiny Ligy mistrů prohráli 1:2. Jediný gól domácích vstřelil Bořil, který odpověděl na rychlou trefu Messiho. Nakonec rozhodl vlastenec Olayinky.

VIDEO: Slavia hrála, jako by měla Ligu mistrů vyhrát. Na výhru to nestačilo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další ročník festivalu Life! na brněnském výstavišti se blíží. Návštěvníci se opět mohou těšit na známé osobnosti. Originálním videem zvou na nabitý program moderátorka Lucie Borhyová, herci Ondřej Sokol a Michal Holán, fotbalista Pavel Horváth a youtuber FattyPillow, kteří se ocitli v koloně na D1 a do Brna jsou připraveni se protancovat.



VIDEO: Naštvaná Lucie Borhyová v zácpě na dálnici D1 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Až máváním a posunky zastavili lidé v argentinském Buenos Aires soupravu metra přijíždějící do stanice jen pár vteřin poté, co z nástupiště do kolejiště spadla žena. Tu tam nechtěně srazil muž, který stál za ní a svalil se na zem poté, když omdlel. Jak to dopadlo se podívejte ve videu.



VIDEO: Muž omdlel a pádem srazil ženu do kolejiště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O tom, že nejdůležitější ingrediencí krásy je sebevědomí, se přesvědčily dvě kamarádky v prvním dílu nové série O 10 let mladší. Janě a Petře úplně chybělo a to především kvůli problematickým partnerským vztahům. Jak proměna dvou unavených, zanedbaných žen, které se neměly dost rády, dopadla?

VIDEO: Petra se zbavila vousů. Z ošklivky udělali krásku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Při stavbě hotelu v americkém New Orleans se poškodily dva jeřáby a část stavby se zbortila. Stavaři se proto rozhodli staveniště zlikvidovat sérií kontrolovaných odpalů, při kterých se k zemi poroučely i oba jeřáby.