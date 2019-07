VIDEA TÝDNE: Trosečníci na polské dálnici, silikonový prostitut a útok bizona

Měla to být vysněná dovolená. Kvůli porouchanému autu se z ní však stal horor. Pětičlenná rodina uvázla na polské dálnici téměř bez peněz a na pomoc čekala téměř tři dny. Přestože událost doprovázely komplikace jako ze špatného vtipu, rodina se nakonec dočkala pomoci a dostala se zpět do Česka.



VIDEO: Hororová cesta z Polska. Maminka děkuje všem, co pomohli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K Rebecce, Yasmině a Luccy přibyl první chlap. Nick. Pražský nevěstinec se silikonovými pannami tak rozšířil nabídku i pro heterosexuální ženy a gaye. Nick váží 38 kilo a má vyměnitelný penis. Reportér Matěj Smlsal nováčka vyzkoušel.



VIDEO: V nevěstinci s pannami mají teď i muže. Zkusili jsme ho Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Na malou holčičku zaútočil v Yellowstonském národním parku bizon. Dívka byla ve skupině návštěvníků, která se podle svědectví ostatních pohybovala nepřiměřeně blízko zvířeti. Útok se podařilo natočit jiné návštěvnici parku.



VIDEO: Bizon nabral holčičku na rohy. Rodiče utekli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruská televize NTV představila oficiální trailer k seriálu Černobyl. Ve tříminutovém videu se můžete podívat na záběry ze seriálu, který nabídne trochu jiný pohled na havárii jaderné elektrárny v roce 1986.



VIDEO: Rusové točí vlastní Černobyl. Seriál má první trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Říká se, že dobré jídlo se má připravovat z čerstvých surovin. V jedné asijské restauraci tomu ale dali nový rozměr. Hostům tam naservírovali kuře, které přímo před jejich zraky uteklo z talíře. Má to ale háček, záběry, které kolují na sociálních sítích, očividně nejsou reálné. Spíš jde o povedený kanadský žertík, který má autorce zajistit lajky a sdílení. Video na facebooku zveřejnila uživatelka Rie z Floridy. Doplnila jenom popis: Co to sakra?