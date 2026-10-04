Letadlo směřující z Dubaje do Tel Avivu ve středu vyslalo nouzový signál, změnilo kurz a neplánovaně přistálo v saúdskoarabském Tabúku. Druhý pilot napadl kapitána letounu a chtěl stroj s desítkami Izraelců nechat zřítit na zem. Kapitán z posledních sil otevřel dveře kokpitu a cestující útočníka zneškodnili.
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané ženě. Její totožnost v pátek potvrdily výsledky zkoumání DNA.
Při středečních studentských protestech proti poměrům na francouzských středních školách policie po celé Francii zadržela 625 lidí. Zranění utrpělo 83 policistů a několik studentů.
Britský herec Luke Dale, známý jako Jan Ptáček z počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, otevírá v Praze podnik Nobleman. Chce v něm nabídnout české pivo, tradiční jídla i anglické speciality – a hlavně ceny pro místní, nikoli turistickou atrakci.