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VIDEA TÝDNE: Zpackaná poprava, drama v oblacích a konec pátrání i nadějím

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  16:46
Je nedělní odpoledne a to je čas, kdy vám přinášíme souhrn nejsledovanějších videí uplynulého týdne na webu iDNES.cz. Nejvíce vás zaujal případ zpackané popravy v americkém státě Tennessee. Vražedkyně Christa Pikeová nezemřela ani po podání dvou smrtících injekcí. Podle svědků dlouho chroptěla a lapala po dechu. Pikeovou nakonec převezli do nemocnice.

Letadlo směřující z Dubaje do Tel Avivu ve středu vyslalo nouzový signál, změnilo kurz a neplánovaně přistálo v saúdskoarabském Tabúku. Druhý pilot napadl kapitána letounu a chtěl stroj s desítkami Izraelců nechat zřítit na zem. Kapitán z posledních sil otevřel dveře kokpitu a cestující útočníka zneškodnili.

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané ženě. Její totožnost v pátek potvrdily výsledky zkoumání DNA.

Při středečních studentských protestech proti poměrům na francouzských středních školách policie po celé Francii zadržela 625 lidí. Zranění utrpělo 83 policistů a několik studentů.

Britský herec Luke Dale, známý jako Jan Ptáček z počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, otevírá v Praze podnik Nobleman. Chce v něm nabídnout české pivo, tradiční jídla i anglické speciality – a hlavně ceny pro místní, nikoli turistickou atrakci.

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