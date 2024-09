VIDEA TÝDNE: Zničené jezírko, americký superbombardér a hvězda Oktoberfestu

Morning Glory Pool je jedno z termálních jezírek v Yellowstonském národním parku. Turisty odnepaměti přitahovalo křišťálově čistou modří své vody. Někteří návštěvníci ho však považovali za „studnu přání“ a házeli do něj mince, odpadky a další předměty. Nyní už jeho voda není ani křišťálově průzračná ani čistě modrá.

Nový americký „neviditelný“ bombardér B-21 Raider má za sebou první úspěšné letové zkoušky. Ty jsou důležitým krokem pro uvedení stroje do provozu. Výrobce Northrop Grumman označuje B-21 za první letoun šesté generace, bude moci sloužit k útokům na dlouhé vzdálenosti pomocí konvenčních i jaderných zbraní.

Když jí výčepní sune tuplák za tuplákem, v jeden moment si řeknete, že už to stačí. A pak znova, a znova. Nakonec se servírka doslova ztratí za valem třinácti piv. Téměř přes ně nevidí, naučeným grifem však Verena Angermeierová s jistotou pivní hradbu zvedne a mezi stoly pivnice bez zaváhání donese k hostům.

Bývalý poslanec sociální demokracie Petr Wolf, po kterém přes deset let pátrala policie, byl zatčen v Paraguayi. V Česku byl odsouzen za dotační podvod. K zatčení došlo na základě spolupráce s tamním Interpolem. Nyní se řeší přesun Wolfa zpět do Česka, kde by měl nastoupit do vězení.

Bývalý prezident Miloš Zeman slavil v sobotu 80. narozeniny. Mezi gratulanty nebyli jen čeští politici a přátelé, ale také evropští státníci. Do Hluboké nad Vltavou dorazil slovenský premiér Robert Fico, kterého doprovodil slovenský ministr obrany Robert Kaliňák. Na oslavě nechyběl ani slovenský prezident Peter Pellegrini, maďarský premiér Viktor Orbán a další vrcholní zástupci evropských zemí.