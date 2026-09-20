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VIDEA TÝDNE: Zmatený Putin, konec ve StarDance a smrt na silnici

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  15:42
S končícím týdnem vám přinášíme souhrn nejsledovanějších videí posledních sedm dní. Nejvíce vás zaujaly záběry zmateného ruského prezidenta, který se snažil dostat doprostřed při společném focení státníků na summitu zemí BRICS. Nakonec mu místo zajistil indický premiér Naréndra Módí, který ho při přesouvání chytil za ruku – Putin kvůli tomu zavrávoral a málem ztratil rovnováhu.

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila v pondělí na tiskové konferenci, kde Česká televize představovala aktuální ročník soutěže.

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel v pondělí osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Úder ruského dronu na lokomotivu mířící do Polska zřejmě minulou neděli minul skutečný cíl. Krátce předtím po železnici projel vlak plný diplomatů a politiků včetně britského expremiéra Borise Johnsona. Jen náhodou odjel dřív oproti jízdnímu řádu.

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Osmnáctiletý Adam Kadyrov vystoupil na jednání čečenské Bezpečnostní rady se zprávou o situaci před volbami. Při čtení připraveného textu před Ramzanem Kadyrovem a dalšími představiteli bezpečnostních složek se opakovaně zadrhával a některým pasážím bylo jen obtížně rozumět.

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