Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu v sobotu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku Karolínu Muchovou 6:2, 5:7 a 6:3. A po zápase děkovala také zesnulé mamince.
Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní neformální večeři. Od zveřejnění fotografie se Češi přou, zda to bylo opravdové potřesení nebo ne.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil zahájení trestního vyšetřování výbuchu muničního skladu, který zasáhlo Rusko při útoku na Kyjevskou oblast na začátku tohoto týdne. Úředníci státní zbrojovky Ukroboronprom, která sklad vlastnila, budou pohnání k odpovědnosti.
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Ruský poslanec Alexej Žuravlev reagoval vulgárně na otázku, proč sám není na frontě, přestože opakovaně vyzývá občany k zapojení do války proti Ukrajině. Hájil své působení na Donbasu od roku 2014, odmítl dokazovat svou účast a po ostré slovní výměně z rozhovoru odešel.