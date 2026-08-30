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VIDEA TÝDNE: Zkáza v Nepálu, poprava Kmotra a smrt v očích

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  15:32
Nedělní odpoledne je tu a s ním i souhrn nejsledovanějších videí týdne, dnes obzvláště drastický. Nejvíce vás zajímaly záběry středeční bleskové povodně na hranicích Nepálu a Tibetu. Přívalovou vlnu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Mrtvých jsou zatím stovky a stále přibývají.

V pestré kronice ruskojazyčné mafie v Izraeli přibyla další krvavá kapitola. V neděli jedna dobře mířená střela do hlavy ukončila život Janise Jušajeva, muže považovaného za šéfa organizovaného zločinu severně od Tel Avivu.

Zděšení a smrt v očích. Videa zachycující poslední chvíle ruských vojáků, než je dostihne a zabije kamikaze dron, na sítích představují svébytný žánr. Ukrajinská brigáda bezpilotních systémů s názvem „Maďarovi ptáci“ pomocí brutálních záběrů a černého humoru záměrně deptá morálku ruských rekrutů a ukazuje, jaký osud je na frontě čeká.

Naprostým hazardem a bezohledností způsobil šofér tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku. Ve středu dopoledne s autem, v němž vezl pět dětí, narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, čtyři další jsou zraněné, dvě z nich těžce. Zraněný je i řidič. Jak se ukázalo, muž byl pod vlivem alkoholu a v autě vezl více dětí, než by měl.

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Na sociálních sítích se objevily záběry ze Sardinie, kde motorový člun s migranty v plné rychlosti srazil sedmnáctiletou dívku. Ta utrpěla těžká zranění, její stav se však podle italských médií zlepšil a z jednotky intenzivní péče již byla přeložena.

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Témata: Nepál, Smrt, poprava, Tibet, Izrael

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