V pestré kronice ruskojazyčné mafie v Izraeli přibyla další krvavá kapitola. V neděli jedna dobře mířená střela do hlavy ukončila život Janise Jušajeva, muže považovaného za šéfa organizovaného zločinu severně od Tel Avivu.
Zděšení a smrt v očích. Videa zachycující poslední chvíle ruských vojáků, než je dostihne a zabije kamikaze dron, na sítích představují svébytný žánr. Ukrajinská brigáda bezpilotních systémů s názvem „Maďarovi ptáci“ pomocí brutálních záběrů a černého humoru záměrně deptá morálku ruských rekrutů a ukazuje, jaký osud je na frontě čeká.
Naprostým hazardem a bezohledností způsobil šofér tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku. Ve středu dopoledne s autem, v němž vezl pět dětí, narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, čtyři další jsou zraněné, dvě z nich těžce. Zraněný je i řidič. Jak se ukázalo, muž byl pod vlivem alkoholu a v autě vezl více dětí, než by měl.
Na sociálních sítích se objevily záběry ze Sardinie, kde motorový člun s migranty v plné rychlosti srazil sedmnáctiletou dívku. Ta utrpěla těžká zranění, její stav se však podle italských médií zlepšil a z jednotky intenzivní péče již byla přeložena.