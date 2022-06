VIDEA TÝDNE: Brutální ženich, Vagnerová i nehoda komika Krejčího

Skandál vyvolalo v Uzbekistánu video ze svatby, během které ženich udeřil nevěstu za to, že ho porazila ve hře. Muž byl obviněn z násilí poté, co se video začalo virálně šířit a dostalo se i do zahraničních médií, od Koreje po Německo.

Rychle se šířící záznam z bezpečnostních kamer zachycující brutální napadení čtyř žen v restauraci vyvolal v celé Číně veřejnou debatu o bezpečí žen.

Herečka Hana Vagnerová se na nedávné premiéře představení Marta ukázala po boku svého přítele Nicolase Escaviho. V primácké show 7 pádů Honzy Dědka nyní o mladším partnerovi promluvila a rozpovídala se i o filmu Hranice lásky, který je o polyamorii.

Herec a komik Václav Upír Krejčí v neděli večer boural s autem nedaleko od Prahy. Následně se snažil v podnapilém stavu od nehody utéct.

Policisté ho vypátrali, a herec skončil v nemocnici. Jeho auto zůstalo převrácené v korytu potoka. O nehodě informoval portál CNN Prima News. Diváky iDNES.tv zaujala videa o nehodě a později i rozhovor s Krejčím.