VIDEA TÝDNE: Vražda modelky, zátah v autobazaru a konec černé stavby

Je tady konec týdne s ním i přehled nejsledovanějších videí webu iDNES.cz. Nejvíce vás zaujal případ vraždy bývalé Miss Teen Universe Caroliny Gomezové (28), kterou zastřelila tchyně Erika Herreraová v jejím domě. Podle videa vražedkyně jednala chladně a bez emocí.

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super ve čtvrtek zasahovala policie. Vyklízela sklad aut a prováděla další úkony spojené s vyšetřováním. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávali pod dohledem policie klienti, kterým firma dluží auta či peníze.

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu, majitel František Sklenář nakonec před demolicí neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijela stavební firma s bagry a budovu poslala k zemi.

Americká herečka Shannon Elizabeth (52), kterou si diváci dodnes pamatují především jako československou studentku Nadiu z kultovní komedie Prci, prci, prcičky, znovu překvapila. Poté, co rozjela byznys na platformě OnlyFans, si během jediného týdne přišla na částku, o které si většina lidí může nechat jen zdát.

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost v úterý rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj jako na optimistického člověka, který uměl rozdávat štěstí, i když dostal od života naloženo. Kondolenci měli příležitost zanechat lidé na Staroměstské radnici.

VIDEA TÝDNE: Vražda modelky, zátah v autobazaru a konec černé stavby

